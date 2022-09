Diretta Italia-Polonia finale Mondiali volley: dove vederla in tv

È la grande serata della finale dei Mondiali di volley : l’ Italia sfida a Katowice la Polonia padrona di casa. Gli azzurri tornano a giocarsi l’oro 24 anni dopo l’ultimo trionfo: tra Tokyo 1998 e Katowice 2022 sono passate tre generazioni di atleti e questi giovani guidati da Ferdinando De Giorgi hanno la possibilità di scrivere una grande pagina della storia della pallavolo e dello sport italiano, come fecero i “Fenomeni” allora.

Tra il sestetto tricolore e il titolo Mondiale rimane solo un ostacolo, sicuramente il più ostico, la Polonia che cerca il tris, dopo aver vinto nel 2014 e il 2018 (in Italia a Torino). Dalla parte di Kurek e compagni ci sarà un intero palazzetto e un Paese che ha fatto della pallavolo il suo sport nazionale. La partita (inizio ore 21) sarà trasmessa in diretta su RaiUno e su Sky Sport Uno (canale 201). Anche noi seguiamo la partita in tempo reale.



Italia-Polonia in diretta