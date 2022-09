Tutti i protagonisti del Mondiale

1.GIULIO PINALI-



È nato a Bologna il 2 aprile 1997. Altezza 198 cm. Opposto. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018, la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Emma Villas Aubay Siena

Presenze: 70

Esordio: il 23 maggio 2019 a Cagliari: Italia Giappone 3-1 (Amichevole).

3 FRANCESCO RECINE-

È nato a Ravenna il 7 febbraio 1999. Altezza 184 cm. Schiacciatore. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Gas Sales Bluenergy Piacenza

Presenze: 47

Esordio: il 21 giugno 2019 a Milano, Italia-Serbia 3-0 (Volleyball Nations League).



5. ALESSANDRO MICHIELETTO-



È nato a Desenzano del Garda (BS) il 5 dicembre 2001. Altezza 209 cm. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Itas Trentino

Presenze: 56

Esordio: il 28 maggio 2021 a Rimini, Italia-Polonia 0-3 (Volleyball Nations League).



6. SIMONE GIANNELLI-



È nato a Bolzano il 9 agosto 1996. Altezza 200 cm. Alzatore. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2015, la medaglia d’argento nella World Cup 2015, la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016, la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Sir Safety Conad Perugia

Presenze: 183

Esordio: il 29 maggio 2015 ad Adelaide, Australia-Italia 1-3 (World League)



7. FABIO BALASO-



È nato a Camposampiero (PD) il 20 ottobre 1995. Altezza 182 cm. Libero. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018, la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Presenze: 122

Club 2022/2023: Cucine Lube Civitanova

Esordio: il 17 maggio 2016 a Cavalese: Italia-Australia 2-3 (Amichevole).



8. RICCARDO SBERTOLI-



È nato a Milano il 23 maggio 1998. Altezza 189 cm. Palleggiatore. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018, la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Presenze: 102

Club 2022/2023: Itas Trentino

Esordio: il 27 maggio 2017 a Napoli, Italia-Argentina 3-1 (Vesuvio Cup, torneo amichevole).



12. MATTIA BOTTOLO-



È nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 gennaio 2000. Altezza 197 cm. Schiacciatore. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Cucine Lube Civitanova

Presenze: 52

Esordio: il 28 maggio 2021 a Rimini, Italia-Polonia 0-3 (Volleyball Nations League)



14. GIANLUCA GALASSI-



È nato a Trento il 24 luglio 1997. Altezza 202. Centrale. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Vero Volley Monza

Presenze: 55

Esordio: il 28 maggio 2021 a Rimini, Italia-Polonia 0-3 (Volleyball Nations League).



15. DANIELE LAVIA-



È nato a Cariati (CS) il 4 novembre 1999. Altezza 201 cm. Schiacciatore. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Itas Trentino

Presenze: 83

Esordio: il 23 maggio 2019 a Cagliari, Italia Giappone 3-1 (Amichevole).



16. YURI ROMANÒ-



È nato il 26 luglio 1997 a Monza. Altezza 204 cm. Opposto. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Gas Sales Bluenergy Piacenza

Presenze: 37

Esordio: il 25 agosto 2021 a Mantova: Italia-Belgio 3-0 (Amichevole).



17. SIMONE ANZANI-



È nato a Como il 24 febbraio 1992. Altezza 204 cm. Centrale. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’argento nella World Cup 2015, la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2015, la medaglia d’oro agli Europei 2021, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Cucine Lube Civitanova

Presenze: 168

Esordio: il 20 giugno 2014 a Teheran, Iran-Italia 3-0 (World League).



19. ROBERTO RUSSO-



È nato a Palermo il 23 febbraio 1997. Altezza 205 cm. Centrale. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Sir Safety Conad Perugia

Presenze: 65

Esordio: Il 18 maggio 2018 a Reggio Calabria, Italia-Australia 2-3 (Amichevole)



24. LEONARDO SCANFERLA-



È nato a Padova il 4 dicembre 1998. Altezza 181 cm. Libero. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: Gas Sales Bluenergy Piacenza

Presenze: 25

Esordio: Il 28 maggio 2022 a Rimini, Polonia - Italia 3-0 (Volleyball Nations League).



30 LEANDRO MOSCA-



È nato a Recanati (MC) il 5 settembre 2000. Altezza 210 cm. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018, la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo 2022.

Club 2022/2023: WithU Verona

Presenze: 35

Esordio: il 28 maggio 2021 a Rimini, Italia-Polonia 0-3 (Volleyball Nations League).

IL COMMISSARIO TECNICO FERDINANDO DE GIORGI-

Ferdinando De Giorgi è nato a Squinzano (LE) il 10 ottobre 1961. Professore di educazione fisica, ha all’attivo una lunga carriera da palleggiatore costellata di successi ottenuti sia nei club dove ha militato sia in Nazionale. Nella sua più che ventennale carriera da giocatore ha indossato la casacca di prestigiosi club quali Cuneo e Modena con in quali ha vinto titoli nazionali e internazionali. 330 le presenze in Nazionale con la quale ha vinto i tre titoli mondiali tra il 1990 e il 1998 (Rio de Janeiro 1990, Atene 1994, Tokyo 1998), i Campionati Europei (Stoccolma 1989) e 5 World League (1990 Osaka, 1991 Milano, 1992 Genova, 1994 Milano, 1995 Rio de Janeiro). È stato uno dei protagonisti della cosiddetta Generazione dei Fenomeni.

Nel 2001 la sua prima esperienza nelle vesti di allenatore-giocatore, a Cuneo. Nella stagione 2002-2003 ha abbandonato definitivamente l'attività di giocatore per diventare allenatore a tutti gli effetti passando l’anno successivo da Cuneo a Perugia, società con cui ha conquistato uno storico accesso alla finale scudetto.

Dal 2005 al 2010 ha allenato la Lube Volley vincendo sei titoli: 1 scudetto (2005-2006), 2 Coppa Italia (2007-2008 e 2008-2009), 1 Coppa CEV (2005-2006) e 2 Supercoppa italiana (2006 e 2008).

Nel 2011-2012 ha guidato fino a gennaio l’Umbria Volley San Giustino nel massimo campionato, poi dal 2012 al 2014 la prima esperienza all’estero in Russia, come tecnico del Fakel Novy Urengoy.

Nella stagione successiva il ritorno in Italia, dove ha guidato per alcuni mesi la Tonno Callipo Vibo Valentia, prima di andare ad allenare nuovamente all’estero, stavolta in Polonia: De Giorgi ha preso le redini dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle per due stagioni (dal 2015 al 2017) conquistando due titoli nazionali e una Coppa di Polonia.

Nell’estate 2017 è stato nominato commissario tecnico della Nazionale polacca e dal gennaio 2018 in poi è tornato a sedere in una panchina di Club, sempre in Polonia, alla guida dello Jastrzebski Wegiel, club con il quale ha poi rescisso il contratto prima di tornare sulla panchina della Lube (dicembre 2018) dove ha vinto ancora numerosi titoli: un campionato italiano, una CEV Champions League, un Mondiale per Club e due Coppa Italia.

De Giorgi ha esordito ufficialmente sulla panchina azzurra il 25 agosto 2021 a Mantova per un impegno amichevole contro il Belgio vinto con il punteggio di 3-0.

Alla sua prima esperienza in una manifestazione internazionale sulla panchina azzurra – Campionati Europei 2021 - ha conquistato la medaglia d’oro.

In questo 2022 ha guidato i suoi azzurri alla conquista della medaglia d’ORO al Campionato del Mondo, disputatosi in Polonia e Slovenia. Dopo i tre titoli Mondiali da giocatore è arrivato così il primo successo iridato da commissario tecnico.

Fuori dal campo Ferdinando è sposato con Maria, dalla quale ha avuto due figli: Federico e Irene.

FERDINANDO DE GIORGI SULLA PANCHINA AZZURRA-

Esordio: Mantova, amichevole, 25/08/21 Italia - Belgio 3-0

Gare totali: 32

Vittorie: 27

Percentuali vittorie: 84%

2021: oro Campionati Europei

2022: oro Campionati del Mondo