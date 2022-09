Volley, Italia campione del mondo. Berruto: "Grazie ragazzi, orgoglio infinito"

L' Italvolley è sul tetto del mondo per la quarta volta nella propria storia. Dopo i trionfi del 1990, 1994 e 1998, gli azzurri conquistano nuovamente l'oro dopo aver battuto 3 set a 1 i padroni di casa, nonché vincitori delle ultime due edizioni, della Polonia. A Katowice la Nazionale di Fefè De Giorgi va sotto ma poi supera gli avversari grazie ai colpi di un grandissimo Alessandro Michieletto e la difesa granitica di Fabio Balaso, premiato come miglior libero del torneo.

Mauro Berruto, ex ct dell'Italvolley, su Facebook ha voluto esprimere tutta la propria felicità per il successo degli azzurri: "C'era chi aveva esordito con la maglia azzurra, chi iniziava a farsi vedere nelle selezioni regionali, chi era poco più di un bimbo. Oggi siete la squadra campione del mondo. Grazie ragazzi, grazie Fefè De Giorgi. Che orgoglio infinito!". L'ex coach, che con la Nazionale ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, si sofferma su capitan Giannelli, MVP del torneo e miglior palleggiatore: "Questo ragazzo è il palleggiatore più forte del pianeta. Perché ha un talento fuori scala e perché quando parla usa sempre il 'noi'. Simo, saresti diventato un campione in qualsiasi sport, ma tu sei la pallavolo". Infine, una riflessione del coach torinese, classe 1969: "Dal 1989 a ieri 57 medaglie, in uno sport a diffusione planetaria. Quella della Nazionale maschile di pallavolo é la leggenda dello sport del nostro Paese".