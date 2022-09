Oltre 4milioni di telespettatori per gli azzurri Campioni

KATOWICE (POLONIA)- La splendida vittoria della nazionale maschile ai Campionati del Mondo 2022 è stato un grande successo anche in TV. La finale contro la Polonia giocata alla Spodek Arena di Katowice, trasmessa in diretta da Rai Uno, è stata seguita da 3.784.000 spettatori, con uno share del 22,3 %. La finale per il titolo mondiale segna, inoltre, il punto più alto mai toccato dalla pallavolo in televisione.

In aggiunta agli ascolti Rai ci sono anche i buoni dati fatti registrare da Sky. Sulla piattaforma satellitare, infatti, sono stati 452.000 gli spettatori che hanno assistito al trionfo della squadra di Ferdinando De Giorgi.