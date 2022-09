Battocchio ha scelto gli Under 20 per l'Europeo

MONTESILVANO (PESCARA)-Prenderanno il via il 17 settembre a Vasto e Montesilvano gli Europei Under 20 maschile. Il tecnico Matteo Battocchio ha scelto i 14 azzurrini che parteciperanno alla rassegna continentale e che da oggi saranno al lavoro a Montesilvano in vista della gara d’esordio in programma sabato 17 settembre alle ore 20 al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano contro la Slovenia.