Mondiale Femminile: l'Italia ad Arnhem lavora in palestra

La data d’esordio delle azzurre è fissata per sabato 24 settembre contro il Camerun, poi sarà la volta di Porto Rico (26 settembre, ore 18), Belgio (27 settembre, ore 18), Kenya (ore 18) e infine l’Olanda (2 ottobre, ore 16).

La nazionale tricolore si presenta alla rassegna iridata dopo la vittoria nella Volleyball Nations League 2022 e il Campionato Europeo 2021.

Nella passata edizione del Mondiale le ragazze di Davide Mazzanti ottennero in Giappone nel 2018 la medaglia d’Argento, di quel gruppo nove sono le atlete presenti a questo torneo: Monica De Gennaro, Cristina Chirichella, Ofelia Malinov, Anna Danesi, Marina Lubian, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Paola Egonu, Sylvia Nwakalor.

Quattro, invece, sono le esordienti in un Campionato del Mondo: Alessia Gennari, Sara Bonifacio e Alessia Orro.

Nella delegazione azzurra che ha raggiunto l’Olanda al momento non è presente il vice allenatore Matteo Bertini, risultato positivo a un test anti covid-19 prima della partenza. Il tecnico marchigiano, una volta negativizzato, raggiungerà la squadra.

LE PAROLE DI ALESSIA ORRO-

« Si sta avvicinando finalmente questo esordio, sono davvero felice di essere qui al mio primo Mondiale. Abbiamo lavorato molto duramente e a lungo quest’estate, non vediamo l’ora che inizi il torneo. Non dobbiamo sottovalutare le avversarie della prima fase, dovremo subito partire concentrate e poi sarà fondamentale sistemare gli ultimi dettagli durante il girone, con il passare delle partite. In questi anni sono cambiata tanta, io penso che soprattutto nel mio ruolo si maturi con l’andare avanti dell’età e acquisendo esperienza. Sono consapevole che nel corso della mia carriera, quand’ero più piccola, ho bruciato alcune tappe e dentro mi porto tutte le esperienze vissute, sia quelle belle, che quelle brutte: mi hanno aiutata ad arrivare fin qui. Ora mi sento più matura e capace, voglio aiutare la nostra squadra a dare il massimo. A livello di gruppo sappiamo di essere forti, ma al tempo stesso nessuno ci regalerà niente, dovremo dimostrare partita dopo partita tutto il nostro valore. Già nella prima fase i punti sono fondamentali nel girone, il nostro obiettivo è farci trovare pronte per il momento in cui le partite saranno da dentro o fuori ».



LE QUATTRODICI AZZURRE-



Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.



Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.



Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.



Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.



Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.



LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI-



Gruppo A (Arnhem): Olanda, Italia, Belgio, Porto Rico, Camerun, Kenya.



Gruppo B (Arnhem/Danzica): Polonia, Turchia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Thailandia, Croazia.



Gruppo C (Arnhem/Lodz): Stati Uniti, Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, Kazakistan.



Gruppo D (Arnhem): Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca.