Mondiali Femminili: parlano Gennari, Bonifacio e Fersino

ARNHEM (OLANDA)- Si avvicina l’esordio della nazionale italiana nel Campionato del Mondo femminile , in programma in Olanda e Polonia dal 23 al 15 ottobre.

Domani è prevista la giornata inaugurale della rassegna iridata, per la Pool A (quelle delle azzurre) si affronteranno l’Olanda e il Kenya. Tutte le prime partite delle 24 squadre si giocheranno al Gerledome di Arnhen: stadio multifunzionale, all’interno del quale sono stati allestiti tre campi di gioco. Le ragazze di Mazzanti in mattinata hanno preso confidenza con l’impianto che sabato le vedrà affrontare il Camerun (ore 15 diretta RaiDue e SkySport 1). Si tratterà della prima sfida in assoluto tra la formazione italiana e quella africana.

Il match contro il Camerun segnerà l’esordio in una rassegna iridata per quattro azzurre: Alessia Orro, Sara Bonifacio, Alessia Gennari ed Eleonora Fersino. Dopo le parole di Alessia Orro (intervistata ieri), sono Bonifacio, Gennari e Fersino a raccontare l’attesa per il debutto mondiale.

LE PAROLE DELLE AZZURRE-

Sara Bonifacio- « È il mio primo mondiale. È stata una preparazione molto lunga. Abbiamo aspettato questo momento davvero per troppo tempo e non vediamo l’ora di cominciare. L’aver vinto sia l’Europeo che la Volleyball Nations League sicuramente un po' di pressione ce la mette, d’altra parte i risultati ottenuti dalla nazionale maschile però ci danno quella carica in più, sicuramente non vogliamo essere da meno. A livello personale come vivo l’attesa di questa rassegna iridata? Non vedo l’ora, essendo il mio primo Mondiale sono veramente carica ed elettrizzata. Nella manifestazione sarà molto importante mantenere la lucidità in tutte le partite cercando di esprimere il nostro miglior gioco, con la speranza di arrivare più in fondo possibile ».

Alessia Gennari-« Questo è il mio primo Mondiale e l’emozione è davvero grande. Sono molto felice di stare qui adesso e soprattutto con questo gruppo. Siamo molto affiatate e non vediamo l’ora di cominciare. Differenze nel disputare un Mondiale dopo aver fatto Olimpiadi ed Europei? In realtà adesso è ancora difficile dirlo. Una differenza può essere il fatto di stare in un hotel, caso un po' eccezionale, da sole diversamente da altre volte nelle quali siamo state insieme anche a tante altre formazioni. Siamo un po' in una specie di ritiro spirituale e questo aiuta a concentrarci. Vedremo poi dopo la prima partita quale sarà l’atmosfera. Già questa mattina abbiamo visto il palazzetto dove disputeremo le partite; sarà un po' strano disputare match in contemporanea, perciò dovremmo essere brave a rimanere sempre concentrate. Il Mondiale sarà molto lungo, giocheremo (spero) tante partite per cui bisognerà dosare attentamente le energie. Sulla carta abbiamo un avvio abbastanza soft e penso che i primi match saranno di fondamentale importanza per prendere ritmo e trovare i giusti meccanismi, andando avanti le sfide si faranno sempre più difficili, ma noi siamo qua per questo ».

Eleonora Fersino- « Sono molto emozionata per questo esordio, si inizia a giocare sabato 24 e dobbiamo quindi ancora entrare nel clou del Mondiale. Con il ritiro e gli allenamenti abbiamo iniziato a respirare il clima del torneo e finora percepiamo solo sensazioni positive. Abbiamo lavorato molto duramente durante quest’estate, sono stati 5-6 mesi intesi, durante i quali ci siamo concentrati sia sulla preparazione tecnica, che fisica, entrambi gli aspetti sono fondamentali in un torneo con così tante partite. Dovremo salire di livello con il proseguire della competizione. Sicuramente il mondiale ha grande prestigio, ma le emozioni sono le stesse che ho provato alla VNL, c’è grande gioia e soddisfazione a scendere in campo con la maglia azzurra, oltre a un grande senso di responsabilità ».

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI-

Gruppo A (Arnhem): Olanda, Italia, Belgio, Porto Rico, Camerun, Kenya.



Gruppo B (Arnhem/Danzica): Polonia, Turchia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Thailandia, Croazia.



Gruppo C (Arnhem/Lodz): Stati Uniti, Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, Kazakistan.



Gruppo D (Arnhem): Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca.

IL CALENDARIO E IL PALINSESTO TV- DELLE AZZURRE-

24/09 Italia-Camerun (ore 14.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1)

26/09 Italia-Porto Rico (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

27/09 Italia-Belgio (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

29/09 Italia-Kenya (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

2/10 Italia-Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

IL CALENDARIO DELLE PRIME DUE GIORNATE

23 settembre



Pool B, Arnhem, ore 18: Polonia-Croazia



Pool A, Arnhem, ore 20: Olanda-Kenya

24 settembre-

Pool B, Arnhem, ore 13: Turchia-Thailandia

Pool A, Arnhem, ore 14: Belgio-Porto Rico

Pool A, Arnhem, ore 15: Italia-Camerun

Pool B, Arnhem, ore 18.30: Repubblica Dominicana-Corea del Sud

Pool C, Arnhem, ore 19.30: Stati Uniti-Kazakhstan

Pool D, Arnhem, ore 20.30: Brasile-Repubblica Ceca