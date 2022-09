ARNHEM (OLANDA)- L'esordio delle azzurre nel Campionato del Mondo 2022 ha registrato buoni dati d'ascolto in TV, considerando soprattutto l'orario di gioco.

La partita Italia-Camerun, andata in onda ieri in diretta suRai 2eSky Sport 1, ha fatto registrare sulla seconda rete RAI 764.000 spettatori con il 7,1 di share. Positivi anche i numeri su Sky Sport 1, sulla quale hanno assistito al match 146.000 spettatori.