Mondiali Femminili: le azzurre battono Porto Rico ma quanta fatica

ARNHEM (OLANDA)- Una vittoria sofferta, ma comunque netta, per l ’Italia nella seconda uscita del Mondiale Femminile. Le azzurre si impongono 3-0 (26-24; 25-21; 26-24 ) su Porto Rico, come da pronostico, ma le azzurre in tutti e tre i set hanno dovuto lottare punto a punto contro le caraibiche che hanno saputo spesso metterci in difficoltà, soprattutto in ricezione. Le ragazze di Mazzanti si sono rese protagoniste di una prestazione incolore ed è una fortuna che qusto calo di tensione sia arrivato contro un avversario relativamente facile. Ci sarà tempo per crescere di condizione e rendimento ma un’Italia come quella vista stasera faticherebbe molto contro squadra di maggiore caratura tecnica. Domani intanto (ore 18.00) si torna in campo contro il Belgio

Italia in campo con Danesi e Lubian centrali (turno di riposo per Chirichella), Pietrini al posto di Sylla e Malinov in regia, confermatissima ovviamente Paola Egonu e con lei Caterina Bosetti e il libero De Gennaro

L’Italia parte contratta, per tutto il primo set soffre i ritmi delle caraibiche e non riesce a trovare le solite fluide trame di gioco. Si viaggia punto a punto fino ai vantaggi. Fortunatamente le azzurre tengono i nervi saldi e riescono a chiuderla (schiacciata di Pietrini) ai vantaggi.

Inizio stentato anche nel secondo parziale con le portoricane che si portano avanti conquistando un gap importante (14-19). Il cambio della diagonale, con Orro e Nwakalor (all’esordio mondiale) al posto di Malinov e Egonu, scuote le azzurre che risalgono la china e operano il sorpasso (22-21). Poi tutto in discesa, il punto finale lo firma Caterina Bosetti. La chiudiamo 25-21 ma che fatica !

Terzo set e stesso copione dei precedenti con il Porto Rico subito avanti (8-13) e Italia sempre in difficoltà in attacco. Un muro di Anna Danesi ci riporta in parità (14-14) ma c’è sempre da lottare Porto Rico allunga ancora (16-20). Le riprendiamo sul 23-23 dopo lungo inseguimento. Entra Orro nel finale per Malinov in battuta. E’ la mossa decisiva. La botta decisiva è di Egonu. 26-24.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia)- « Stiamo lavorando sotto il profilo fisico e quindi abbiamo sofferto. Abbiamo fatto tre cambi, già programmati, ne faremo altri anche contro il Belgio. Domani affronteremo una squadra che conosciamo meglio. Sono bene organizzati e giocano bene ma avremo maggiori punti di riferimento. Stasera siamo bravi a non perdere la rotta, recuperando alcune situazioni in cui non abbiamo saputo esprimere il nostro gioco ».

Ofelia Malinov (Italia)- « E’ stata una partita tosta ci hanno messo in difficoltà ma la cosa positiva è che siamo riuscite a recuperare in tutti e tre i set. Abbiamo fatto vedere la voglia di vincere, il carattere ma soprattutto ci siamo rese conto che quando imponiamo il nostro gioco la differenza la facciamo noi. Abbiamo rischiato ma verso la fine dei set ci siamo divertite e questo è stato positivo. Bene che ci abbiano messo in difficoltà perché arriveranno partite più toste che dobbiamo saper gestire e si passa anche da questi momenti. Ho sentito l’emozione all’inizio ma poi col passare dei punti abbiamo rotto il ghiaccio ma in un Mondiale l’emozione fa parte del gioco. Col Belgio sarà una partita difficile, penso che oltre a dover limitare loro bisogna entrare in campo decise e spingere dall’inizio alla fine cercando alzare il nostro livello per non complicare una partita che può risultare tosta ».

Elena Pietrini (Italia)- « Le sensazioni sono comunque positive, abbiamo calato la tensione in alcuni momenti, fortunatamente abbiamo saputo riprenderci di testa ed è andata bene. Il Porto Rico è diventato avversario tosto perché glielo abbiamo consentito. Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Ero curiosa di vedere il mio rendimento in campo dopo due mesi che ero fuori, non sono soddisfatta di come sono andata ma sono contenta per la squadra. Non soffro l’emozione anche se si tratta di un Mondiale, ero solo agitata per il fatto che non giocavo da un po' di tempo ».

IL TABELLINO-

ITALIA-PORTORICO 3-0 (28-26, 25-21, 26-24)

ITALIA: , Egonu 18, Lubian 8, Malinov 2, De Gennaro (L), Orro, Bosetti 10, Danesi 6, Pietrini 15, Nwakalor 1, Sylla n.e., Gennari n.e., Bonifacio n.e., Chirichella n.e., Fersino (L) n.e. All. Mazzanti.

PORTO RICO: Venegas (L), Santos 1, Enright 9, Rojas ne, Nogueras ne, Reyes 4, Abercrombie 17, Ortiz 7, Valentin 1, Collazo 1, Victoria 2, Ocasio 3, Hernandez n.e., Velez (L) n.e. All. Morales.

ARBITRI: Ramirez Ortiz (DOM) e Wang (CHN).