ARNHEM (OLANDA)-Ancora buoni dati tv per le azzurre impegnate nel Campionato del Mondo femminile 2022. Ieri la gara Italia-Kenya ha registrato su Rai Due 900.000 telespettatori e uno share in crescita del 7,97%. Numeri positivi

anche per Sky Sport, dove la sfida delle azzurre è stata seguita da 120.000 telespettatori, con quasi 300.000 contatti unici toccati. Sommando i dati delle due emittenti Italia-Kenya ha superato il milione di telespettatori.