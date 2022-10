Mondiali Femminili: l'Italia batte l'Olanda e chiude a punteggio pieno

ARNHEM (OLANDA)- L’Italia centra contro l’Olanda il quinto successo consecutivo nella Pool A 1-3 (13-25; 25-22; 16-25;21-25) conquistando un prezioso primo posto nel girone e 15 punti (unica squadra a punteggio pieno dell’intero Mondiale) che saranno preziosi nella seconda fase della manifestazione. Stasera le azzurre sono apparse toniche e concentrate anche se c’è ancora qualcosa da registrare in ricezione e in attacco per il proseguo del torneo. La crescita dell’intero gruppo, soprattutto per la continuità, è apparsa evidente Oggi abbiamo sprecato alcune occasioni ma quando abbiamo innescato le marce alte abbiamo messo sotto le padrone di casa che potevano contare sul sostegno del pubblico. Ora si volta pagina, si va a Rotterdam, l’asticella, si alza, crescerà il valore delle avversarie, ma l’Italia c’è. Il cammino è ancora lungo ma noi siamo pronti ad esaltarci.

Il sestetto azzurro in campo è quello migliore possibile con Orro in diagonale con Egonu, Chirichella e Danesi centrali, Pietrini e Bosetti di banda, Di Gennaro libero.

Stavolta l’Italia parte concentrata senza concedersi pause (7-13) poi (9-19), (13-24). Funziona il gioco d’attacco con Pietrini sempre concreta e miglior marcatrice (cinque punti) ed Egonu incontenibile da posto 2, Bosetti una certezza. I cambi del tecnico Selinger non sortiscono gli effetti desiderati. L’Italia tiene in mano il pallino del gioco senza nessuna sbavatura. Il muro è efficace, la difesa raccoglie tutto. Orro serve palloni al bacio per le compagne. La chiude la stessa palleggiatrice di Monza con un colpo da vera schiacciatrice. 13-25 il finale. Tutto troppo facile per noi.

Nelle prime fasi del secondo set qualcosa si interrompe nelle certezze azzurre. Crescono Daalderop e Buijs dall’altra parte del campo e le olandesi, trascinate dal pubblico, hanno un avvio sprint (6-1). Si tratta di uno sprazzo. Due muri di Danesi ci riportano sotto (6-5). E’ Egonu che firma la parità (6-6). Una fast sbagliata delle orange ci porta avanti (6-7). Ancora un muro di Anna Danesi (9-7). Il match però è più equilibrato Plak riporta avanti le sue (11-10). Muro di Bongaerts (12-10). Soffriamo ma non molliamo niente, restiamo incollati nel punteggio. Nuova parità (16-16). Una sassata di Pietrini ci porta avanti (16-17). Il finale è di quelli infuocati. Entra Fersino per rinforzare la ricezione. Si procede punto a punto. Il break olandese arriva nel finale (22-24). Bosetti sparacchia fuori il primo match point delle padrone di casa. 22-25 e parità ristabilita. Una ricezione non particolarmente precisa ed una Egonu non brillante come al solito ci hanno penalizzato in questo parziale.

Nel terzo set Lubian in campo al posto di Danesi. L’attacco italiano continua a faticare, l’Olanda, rinfrancata ci mette alla frusta. Torna in campo Danesi e fa sentire le sue manone a muro. Il punteggio resta in bilico (6-6). Bomba di Egonu, primo break per noi (6-8) poi 7-12 grazie ad un ace di Danesi. In questa fase ritroviamo continuità ed i ritmi giusti. Egonu torna sui suoi livelli e firma il 9-15. Ace di Bosetti 9-16. Ma l’Olanda non ha mollato, si riavvicina (13-18). Le azzurre però restano sul pezzo, il finale è tutto nostro. Una schiacciata fuori di Buijs sancisce il 16-25 per le ragazze di Mazzanti. Torniamo in vantaggio.

Il quarto periodo inizia con l’Olanda che conquista e mantiene un break di vantaggio fino al 6-6 che raggiungiamo grazie ad un gran colpo di Pietrini. Il solito muro di una straordinaria Anna Danesi di porta avanti (6-7). Siamo noi che prendiamo il comando delle operazioni (7-10). Orro distribuisce con maestria, coinvolgendo tutte, e l’attacco finalmente funziona. Ancora un black out azzurro e le orange si riavvicinano e ci raggiungono con un parziale di 4-0 (13-13). Errore di Egonu e sorpasso Olanda (16-15). Entra Sylla per dare nerbo all’attacco. Una schiacciata di Pietrini ci riporta avanti (21-20). Egonu, Pietrini e ancora Egonu (20-24). E’ il break decisivo. La chiude una bomba di Pietrini. (21-25). Chiudiamo alla grande e la Pool A a punteggio pieno.

I PROTAGONISTI-

Caterina Bosetti (Italia)-« Complimenti al pubblico olandese, semplicemente fantastico. Siamo state brave, abbiamo trovato un bel gioco e…siamo arrivate. La seconda fase sarà tosta incontreremo squadre impegnative ma se giochiamo come oggi non temiamo nessuno. Il livello sale ma pensiamo di andare a Rotterdam per fare grandi cose. Dobbiamo migliorare la ricezione. Muro e difesa sono andati bene e poi quando è entrata la battuta tutto è andato per il meglio. Siamo una squadra che quando si diverte si vede, oggi ci siamo divertite ».

Alessia Orro (Italia)-« C‘è ancora tanto da mettere a punto, la squadra ha molto ancora da migliorare. Oggi ho cercato di tenere tutte in gioco senza perderle per strada, ho cercato di fare quello che facciamo in allenamento e le cose sono andate bene ».

Elena Pietrini (Italia)-« Sto dando una mano alla squadra perché solo quello è importante. Ho segnato l’ultimo punto ma poteva metterlo giù chiunque, l’importante era vincere e lo abbiamo fatto. Siamo contente. Ora manteniamo la tensione alta ma noi dobbiamo divertirci perché più ci divertiamo e più facciamo bene ».

Anna Danesi (Italia)-« Sono contenta di quello che ho fatto a muro, soprattutto di aver fatto punti nei momenti decisivi. In attacco devo migliorare ma l’importante era battere questa Olanda. Per arrivare al massimo obiettivo dobbiamo battere tante squadre forti, e di avversarie temibili in questo mondiale ce ne sono davvero tante ».