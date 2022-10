Mondiali Femminili: l'Italia batte la Cina ed è prima nella Pool

ROTTERDAM (OLANDA)- L’Italia è cresciuta, è diventata grande. La nazionale di Mazzanti gioca contro la Cina la miglior partita del suo Mondiale e si impone con un nettissimo 3-0 (26-24; 25-17; 25-20) sulle temutissime avversarie che ci regala il primo posto nella Pool di Rotterdam e la possibilità di giocare il quarto di finale in programma martedì contro la quarta classificata del gruppo. Oggi le azzurre sono state impeccabili in tutti i fondamentali servendo con grande efficacia e fruttando al meglio un’incontenibile Egonu (25 punti per lei alla fine del match) e un’ Anna Danesi che si avvia a conquistare per distacco il titolo di miglior centrale del mondiale. Arrivare al massimo della condizione proprio a ridosso delle partite ad eliminazione diretta è probabilmente il miglior viatico per poter puntare al massimo. Ora aspettiamo l’avversaria dei quarti di finale ma qualunque sarà dovrà vedersela con noi.

Mazzanti schiera con Orro in regia, Egonu opposto, Sylla e Bosetti di banda, Danesi e Lubian (che sostituisce Chirichella che ha un problema addominale) centrali, De Gennaro libero.

Primo break cinese con un ace di Wang (4-7) ma l’Italia è reattiva. Orro si affida ad Egonu per perforare i muri e le difese avversarie. Paola è brava a sfruttare le alzate alternando botte sulle mani del muro e pallonetti. Un servizio vincente di Bosetti ci riporta in parità (8-8). Un lungolinea di Egonu di porta avanti (10-9). Si viaggia sul filo dell’equilibrio punto a punto fino al 15-13 firmato da Lubian. La Cina non molla nulla e torna avanti (16-17). Malinov in campo al posto di Orro. Serie di Lubian al servizio, firmiamo un 5-0, e scaviamo un buon gap di vantaggio 22-19. Orro di nuovo in campo nel concitato finale.24-21. Abbiamo tre set point da sfruttare. La Cina ce li annulla tutti. Pietrini in campo al posto Bosetti. Egonu sbraccia a terra la quarta opportunità per chiudere il set che vale a Paola il decimo punto personale e all’Italia il primo parziale. (26-24).

Si riparte con la nostra opposta che continua a fare male alle cinesi. Un suo pallonetto ci porta avanti di tre (6-3). Egonu imperversa anche in battuta due ace e 9-4. E’ lei che fa la differenza. Lee esaspera il colpo e 10-5 per noi. Ancora due, stavolta di Bosetti (13-5). Il vantaggio è importante. Due punti di Sylla e muro Sylla/Danesi, tutte le ragazze danno il loro grande contributo (17-8). Sussulto delle avversarie che si portano a -6 (19-13). Ma l’Italia ha ormai le mani anche su questo secondo set. Il finale è azzurro. Nettissimo il 25-17 finale. Ancora 6 punti per Egonu ma 6 anche per Danesi.

Decisamente più equilibrato l’inizio del terzo set con le due squadre che tengono il cambio palla (8-8). Persiste la parità (12-12). Un colpo di Sylla ci da un piccolo vantaggio (16-13). Un ace di Orro e un muro di Danesi ci portano 22-17. Il traguardo è vicino. Bomba di Egonu 24-19, andiamo al match ball. E’ Danesi che supera il muro avversario e completa l’opera (25-20). Possiamo esultare.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Italia)- « Non esistono varie Italia ne esiste una sola, oggi abbiamo avuto sensazioni buone, siamo saliti di livello e possiamo guardare con fiducia ai quarti di finale. Abbiamo lavorato bene in estate, oggi ho visto quello che ho visto in questi cinque mesi in palestra. Oggi abbiamo giocato la miglior partita di questo Mondiale. Possiamo migliorare ancora nel cambio palla perché il break lo facciamo bene. Devo dire che oggi abbiamo fatto molto bene in battuta e questa è un arma che dobbiamo sfruttare ».

Marina Lubiam (Italia)-« Sono molto contenta, avevo tanta voglia di sfruttare questa opportunità, è andata bene. Abbiamo fatto una grande partita, è andato tutto bene, dalla battuta, alla fase muro/difesa, all’attacco. Sono contenta per la squadra perché siamo riuscite ad esprimerci al meglio. Oggi abbiamo fatto una partita completa, abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare ma c’è ancora tanto da dimostrare ».

IL TABELLINO-

ITALIA - CINA 3-0 (26-24, 25-16, 25-20)

ITALIA: Orro 2, Bosetti 8, Lubian 9, Egonu 25, Sylla 10, Danesi 12, De Gennaro (L). Malinov, Pietrini. N.e: Gennari, Nwakalor, Fersino, Bonifacio, Chirichella. All. Mazzanti

CINA: Diao 2, Li 8, Wang Yua. 3, Gong 8, Wang Yun 11, Yuan 7, Wang Me. (L). Jin 1, Gao 1. N.e: Yang H., Wang Y, Wang W, Ding, Chen. All. Bin Cai

ARBITRI: Myoi (JPN) e Collados (FRA).

Durata Set: 25', 20', 25'.

Italia: 7 a, 9 bs, 7 mv, 21 et.

Cina: 3 a, 2 bs, 4 mv, 16 et.