Mondiali Femminili: l'Italia ai Quarti trova ancora la Cina

ROTTERDAM (OLANDA)- La nazionale femminile si trasferisce ad Apeldoorn dove martedì alle 17.00, all' Omnisport giocherà il quarto di finale dove troverà ancora la Cina, avversaria battuta nettamente ieri per 3-0 (26-24, 25-16, 25-20), che è giunta quarta nella nostra Pool. Nell'altra sfida che si disputerà in Olanda, martedì alle 20.00, saranno di fronte Brasile-Giappone. Le vincenti si sfideranno sullo stesso campo in semifinale (13 ottobre). Sempre ad Apeldoorn il 15 ottobre è in programma la finale. Gli altri due quarti (sempre 11 ottobre) si giocheranno in Polonia a Gliwice e vedranno affrontarsi (ore 17.30) Stati Uniti-Turchia e Serbia-Polonia (ore 20.30), così come la semifinale tra le due vincenti (12 ottobre).

Dopo la bellissima vittoria sulla Cina le campionesse d’Europa ha trascorso la giornata, sostenendo sedute pesi e allenamento con la palla per le atlete meno impiegate nelle ultime gare.