Mondiali Femminili: crescono gli ascolti per le azzurre

Su Rai 2 sono stati quasi 1 milione e mezzo i telespettatori collegati (1 milione 457mila) con l'11.19% di share per la diretta Italia-Cina. In aumento anche gli utenti Sky che sono stati 236.000, per un totale fra i due canali di oltre 1 milione 600mila

© Fipav/Galbiati