APELDOORN (OLANDA)- Come per le precedenti partite anche il quarto di finale tra Italia e Cina ha registrato numeri molto positivi. Su Rai 2 la vittoria delle azzurre è stata seguita da oltre 1 milione di telespettatori (1 milione 38mila) con uno share dell’11,2%.

Molto bene anche gli ascolti su SkySport 199mila spettatori e un picco di 312.000 negli ultimi minuti, oltre a 542.000

contatti unici. In totale, quindi, sono stati oltre 1 milione 200.000 gli appassionati che hanno seguito il match.