Volley, diretta Italia-Brasile 0-0: iniziata la semifinale dei Mondiali

APELDOORN (PAESI BASSI) - L'Italia di coach Davide Mazzanti va a caccia della finale dei Mondiali. Per staccare il pass le azzurre devono battere il Brasile nella semifinale di Apeldoorn, in Olanda (inizio alle ore 20). Spettatrice interessata dell'incrocio italo-brasiliano è la Serbia campione in carica: ieri, in Polonia, le serbe di ct Daniele Santarelli hanno battuto 3-1 gli Stati Uniti con i parziali di 25-21, 25-20, 17-25, 25-23.