APELDOORN (OLANDA)- Grande risultato tv per la nazionale italiana femminile, la semifinale Mondiale contro il Brasile, andata in onda su Rai 3, è stata vista da 2 milioni 201 mila spettatori con il 10.4% di share. Nonostante la concorrenza del calcio la semifinale Italia-Brasile ha registrato su SKY un'ottima media con 306000 telespettatori, toccando 900000 come contatti unici e l’1,5% di share. Il picco è stato di 463000 alle 21.30.