Mondiali Femminili: Italia sul terzo gradino del podio

Per l’ultimo atto del Mondiale Mazzanti sceglie il 6+1 che ha perso contro il Brasile con Orro in regia, Egonu opposta. Danesi e Lubian centali, Bosetti e Sylla martelli, De Gennaro libero.

Un ace di Egonu ci porta primo break (5-3). C’è il sorpasso Stati Uniti (6-8) grazie ad un muro di Cook. Segue una fase a favore delle ragazze di Kiraly che salgono 7-10. Tornano i fantasmi della semifinale con le azzurre che sembrano scariche. Il solco si allarga su un errore di Bosetti (9-13). Ma c’è la nostra reazione. Un parziale di 4-0 ci regala la parità (13-13). Un attacco di prima di Orro ci porta avanti (15-14). Egonu risponde alle critiche piovutele addosso dopo la sfida con il Brasile ed è incontenibile (10 punti per lei alla fine del parziale). Allunghiamo con un ace di Bosetti e un errore di Cook (19-15). Il primo set, dopo i balbettii iniziali, è tutto nostro. Chiudiamo 25-20.

Il secondo set riparte con gli Stati Uniti che provano a fuggire (1-3). L’inerzia del cambio palla si interrompe con un ace di Carlini che porta gli Usa avanti di 3 (6-9). Due muri, uno di Sylla e uno di Danesi ci riavvicinano (8-9). Egonu firma la parità e il sorpasso con due colpi d’esperienza (11-10). Bosetti con un gran colpo dilata il nostro vantaggio (14-11). Muro di Lubian e botta di Bosetti (17-11). E’ il break che ci porta ad un finale di set in discesa. Kiraly prova con i cambi a modificare l’inerzia della partita. Tentativo vano. Fuggiamo via (21-13). Due ace di Lubian completano l’opera con un netto (25-15).

Il terzo set inizia come i precedenti con gli Usa avanti (1-3) ma un muro di Danesi riporta il risultato in parità (3-3). Un parziale di 4-0 ci fa volare di nuovo avanti (5-3). Qualche pasticcio azzurro fa ripartire gli Stati Uniti che si portano a +2 (9-11). Sylla di prima intenzione e poi con una botta sui tre metri rimette le cose a posto (12-11). Ancora un break per Cook e compagne con l’Italia un po' slegata in ricezione e in difesa (14-17). Mazzanti spedisce in campo Chirichella per Lubian. Non molliamo niente, ci riportiamo ad un punto (20-21), le mandiamo ad un passo dal set (20-24), poi annulliamo cinque set point. Anna Danesi con un murone ci regala il terzo gradino del podio (27-25). Non è tutto ma è molto !