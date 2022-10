APELRDOORN (OLANDA)- La Serbia di Daniele Santarelli si conferma Campione del Mondo. Boskovic e compagne nella finale giocata questa sera ad Apeldoorn hanno battuto dominando la sfida che le opponeva al Brasile. Netto il 3-0 (26-24; 25-22; 25-17) finale. Le ragazze di Ze Roberto, che avevano eliminato l’Italia in semifinale restano in partita solo nel primo set per poi inchinarsi alla superiorità avversaria.