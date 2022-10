Egonu, campionessa simbolo del Paese che vogliamo

"Non puoi capire, mi chiedono perché sono italiana”. Anno 2022 e siamo ancora a questo. Lo sfogo di Paola Egonu alla fine della partita, sia pure in un momento di grande stress emotivo e malgrado il (relativo) cambio di rotta a mente fredda, fa male più di qualsiasi sconfitta. Perché evidentemente oggi c’è qualcuno che ancora pensa che lei non sia italiana e allora siamo davvero messi male. Ma devono farsene una ragione: Paola Egonu è italiana, come tutti noi, e speriamo che abbia la forza per reggere il peso degli sciocchi che la insultano perché abbiamo bisogno di lei più di quanto lei può aver bisogno di noi.

I grandi cambiamenti culturali si identificano anche nei simboli e lei è un simbolo dell’Italia come dovrebbe essere ed evidentemente ancora non è: aperta, integrata, unita. E’ un peso da portare per un’atleta che magari vorrebbe solo pensare a giocare. Paola Egonu non ha questo privilegio perché è di più, con onori e oneri. La speranza è che resista e ci insegni come si sta al mondo oggi. Continuando a vestire la maglia azzurra, continuando a vincere o perdere assieme alle sue compagne.

Poi c’è l’aspetto tecnico ma è importante distinguere bene le due cose: nello sfogo di ieri non c’è nessun riferimento al campo, è un malessere molto più profondo da non accostare all’amarezza per quel set-ball sbagliato contro il Brasile. Dove pure, tra l’altro, è stata ingiustamente bersagliata: perché solo un miope può addossarle la responsabilità di quella sconfitta. Per tre volte nella stessa azione, tutta la squadra si è mossa per far schiacciare lei. E’ stata una scelta, una strategia, di tutto il gruppo e tecnicamente ci lavorerà Mazzanti che pure ha grandi meriti: dai Giochi di Tokyo (sesti) al bronzo Mondiale la squadra è cresciuta, non è la migliore di tutte e forse l’errore di base è stato proprio quello di pensare che l’Italia fosse una spanna sopra le altre. Non è così, ha fatto un grande Mondiale e può fare meglio, magari con una diversa gestione proprio della Egonu, che possiamo solo ringraziare per quello che dà al Paese, il suo, l’Italia.