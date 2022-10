Da Draghi e La Russa messaggi di solidarietà per Egonu

ROMA-Attestati di solidarietà a Paola Egonu sono arrivati in queste ore anche dal mondo della politica. Da Palazzo Chigi è arrivata la telefonata di Mario Draghi che ha ribadito alla giocatrice azzurra la propria vicinanza. Anche il neo eletto presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto dare il suo sostegno alla giocatrice chiamando il presidente della Fipav Manfredi chiedendo informazioni su quanto accaduto in Olanda ed al contempo per complimentarsi per la conquista della medaglia di bronzo Mondiale.