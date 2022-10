ROMA- Anche il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi e il neo-eletto presidente del Senato Ignazio La Russa hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Paola Egonu. Draghi ha chiamato questa mattina la giocatrice mentre La Russa si è intrattenuto telefonicamente con il presidente della Fipav Manfredi chiedendo informazioni su quanto accaduto in Olanda ed al contempo per complimentarsi per la conquista della medaglia di bronzo Mondiale.