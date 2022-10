La Fipav ha celebrato lo straordinario 2022 delle nazionali

ROMA- Si è conclusa oggi la seduta del Consiglio Federale, riunitosi presso la sede di via Vitorchiano a Roma. Il presidente Manfredi ha aperto i lavori ricordando tutti i risultati raggiunti in questo straordinario 2022 dalle nazionali italiane. La vittoria nel Mondiale maschile degli azzurri, il primo posto nella VNL femminile e il Bronzo iridato delle azzurre, a cui vanno sommate le incredibili sei vittorie europee in tutte le categorie giovanili, senza dimenticare il doppio Oro all'Eyof, così come l'Oro femminile e il Bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Un bilancio eccezionale confermato anche dal Ranking Mondiale, sia la nazionale maschile, che quella femminile occupano, infatti, il secondo posto.

Manfredi, oltre alla pallavolo, ha poi ricordato i numerosi piazzamenti ottenuti nel beach volley dalle coppie sostenute dalla Federazione, tra i quali brilla la vittoria nel Beach Pro Tour - Elite16 di Jurmala per mano degli azzurri Nicolai-Cottafava, attualmente 7a formazione del World Ranking.

Le soddisfazioni non sono mancate nemmeno nel sitting volley, la nazionale femminile vice campione d'Europa infatti si è assicurata la vittoria della Golden Nations League e tra pochi giorni scenderà in campo nel grande appuntamento dell'anno: il Campionato del Mondo che si terrà dal 4 all'11 novembre a Sarajevo.

Il presidente FIPAV ha ribadito come dietro a tutti questi titoli ci sia una grande mole di lavoro, programmata nel corso degli anni dalla Federazione e portata avanti dall'attuale Consiglio Federale. Manfredi ha poi sottolineato che queste medaglie non sono fini a sé stesse, ma rappresentano un fondamentale traino per tutto il movimento pallavolistico italiano, nonché il meritato riconoscimento non solo degli sforzi della FIPAV, ma di tutte le società che costituiscono la vera forza del nostro mondo.

Il grande orgoglio, ha spiegato Manfredi, è aver ottenuto tutti questi risultati dopo due difficilissime annate contraddistinte dalla pandemia di COVID-19, dalle quali si è riusciti a uscire grazie all'impegno, alle idee e alle capacità dei dirigenti del movimento del volley.

Il presidente Fipav ha concluso, ricordando come la straordinaria stagione azzurra abbia avuto una consacrazione a tutti i livelli, passando dalla visita azzurri al Quirinale ricevuti dal presidente Mattarella, alla standing ovation riservata alla FIPAV durante il Consiglio Nazionale del Coni, così come i tantissimi complimenti ricevuti al Congresso Mondiale della FIVB e quello Europeo CEV, dove la Federazione Italiana Pallavolo è stata citata come modello da imitare.