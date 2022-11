Alla nazionale Campione del Mondo il Collare d'Oro

ROMA- Il 14 novembre alle ore 11 nella palestra monumentale di Palazzo H all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico di Roma, si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna dei Collari d’Oro e la pallavolo sarà tra i grandi protagonisti dell'evento.

Alla cerimonia, che andrà in onda in diretta su Rai2, parteciperà il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che consegnerà i Collari agli insigniti. Sul palco con lui ci saranno il Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

Per la Federazione Italiana Pallavolo ci saranno gli atleti della Nazionale italiana maschile Campione del Mondo ai quali sarà conferita la massima onorificenza dello sport italiano. Con loro il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, il presidente federale Giuseppe Manfredi, il vice presidente Luciano Cecchi e il segretario generale Stefano Bellotti.