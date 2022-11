Le Campionesse del Mondo 2002 nella Hall Of Fame

BOLOGNA- Dopo lo stop causato della pandemia torna la Hall Of Fame della Pallavolo Italiana, progetto nato nel 2016 in occasione del 70° anniversario della FIPAV con l’obiettivo di promuovere la storia, il senso di appartenenza e i valori del grande movimento della pallavolo italiana. Mercoledì 14 dicembre alle ore 15, infatti, a Bologna, si svolgerà la cerimonia di premiazione della Hall Of Fame 2022.

La Commissione di Valutazione e Giudicatrice composta da giornalisti specializzati ha deciso le nomination per le diverse categorie: Atleta Maschile, Atleta Femminile, Beach Volley, Allenatore, Dirigente, Arbitro.