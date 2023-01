Wevza: l'Under 17 all'esordio travolge l'Inghilterra

Nella fase iniziale del primo set le due squadre hanno battagliato per lunghi tratti con nessuna delle due formazioni in grado di piazzare l’allungo (8-8). Con il passare delle azioni, però, le azzurrine hanno cambiato decisamente marcia e sono balzate in avanti (13-9). Una volta al comando, Bonafede e compagne hanno imposto il proprio ritmo, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta dell’Inghilterra e hanno chiuso il set con il punteggio di 25-12.

Al rientro in campo la nazionale tricolore ha subito allungato, guadagnando un margine importate di vantaggio sulle inglesi (13-7). Nel finale, poi, l’Italia ha tenuto alta la concentrazione ed è bastata una gestione senza sbavature per viaggiare spedite sino al (25-15).

ll terzo e ultimo parziale è iniziato con la formazione tricolore nuovamente protagonista e si è portata sul 12-4. Da quel momento in poi la gara è stata senza storia e le azzurrine hanno chiuso in scioltezza set e match 25-10. Top scorer dell’incontro Arianna Bovolenta con 11 punti messi a segno.

Domani le azzurrine di Pasquale d’Aniello torneranno nuovamente in campo al Bundesleistungszentrum Kienbaum per affrontare la Francia alle ore 15.

I PROTAGONISTI-

Carola Bonafede (Italia)-« La partita di oggi contro l’Inghilterra è andata molto bene. All’inizio abbiamo dovuto gestire l’emozione dell’esordio, poi con il passare delle azioni abbiamo dettato il nostro ritmo e vinto la gara. Domani incontreremo la Francia, siamo molto cariche e vogliamo portare a casa un’altra vittoria per perseguire al meglio in questo torneo ».

IL TABELLINO-



ITALIA-INGHILTERRA 3-0 (25-12, 25-15, 25-10)



ITALIA: Spaziano, Tosini 9, Bovolenta 11, Spada 7, Peroni 6, Moroni 10, Bonafede (L), Aimaretti, Scillkowski, Novello 2, Nozza, Genovese 1, Fanfani (L). Ne: Talarico. All. D’Aniello.

INGHILTERRA: Szentessy, Beyazit 3, Nelson 3, Jagielska 8, Erminio 3, Tchandeu 2, Touhey (L), Parkhurst, Ingham. Ne: Baptise, Quinn, Poupaert (L). All. Darren.

Durata set: 19’, 21’, 19’

Italia: 11 a, 7 bs, 5 mv, 18 et

Inghilterra: 3 a, 9 bs, 2 mv, 29 et

CALENDARIO E RISULTATI-

Pool A: Italia, Germania, Francia, Inghilterra



4/01: Italia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-15, 25-10); Germania-Francia (ore 18).



5/01: Italia-Francia (ore 15); Germania-Inghilterra (ore 18).



6/01: Francia-Inghilterra (ore 12); Italia-Germania (ore 18).

POOL B: Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna-



4/01: Olanda-Portogallo (ore 12); Belgio-Spagna (ore 15).



5/01: Belgio-Portogallo (ore 9.30); Olanda-Spagna (ore 12).



6/01: Portogallo-Spagna (ore 9.30); Belgio-Olanda (ore 15).

SEMIFINALI-



7/01

3a Pool A-4a Pool B (ore 9.30)

4a Pool A-3a Pool B (ore 12)

1a Pool A-2a Pool B (ore 15)

1a Pool B-2a Pool A (ore 18)

FINALI-



8/01

7/8° posto (ore 9.30)

5/6° posto (ore 12)

3/4° posto (ore 15)

1/2° posto (ore 18)