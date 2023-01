“Un anno straordinario” il docufilm sull'Italia su Rai 2

ROMA- Venerdì 13 gennaio 2023 su Rai 2 alle ore 23.40 andrà in onda il docufilm dal titolo “Un anno straordinario”. È un tributo alla memorabile impresa della Nazionale maschile, capace di vincere nel 2021 i Campionati Europei e nel 2022 laurearsi Campione del Mondo e alla cavalcata delle azzurre di Davide Mazzanti agli Europei vinti in finale contro la Serbia, fino al primo posto nella VNL e al bronzo iridato nel 2022.

Il documentario, curato da Jacopo Volpi con la regia di Mario Maellaro e realizzato da A.F. Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo, vuole essere occasione per raccontare le azzurre e gli azzurri capaci in sole due stagioni sportive di raggiungere risultati straordinari. Il racconto ripercorre tutte le tappe di questo straordinario anno della pallavolo italiana in un crescendo di emozioni, partendo dalla delusione dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, passando dalle splendide vittorie ai Campionati Europei e della VNL femminile per poi finire con il magnifico successo della Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi nella rassegna iridata in Polonia.

Per lo spettatore sarà un viaggio immersivo come mai avvenuto prima all’interno di due squadre con storie simili che si intrecciano tra loro. Il docufilm, infatti, è stato realizzato utilizzando materiale di repertorio edito e inedito tra sfide mozzafiato, amicizia, paure e lacrime che porteranno il telespettatore a conoscere le storie e le vite dei ragazzi e delle ragazze che con le loro gesta hanno portato l’Italia ai vertici della pallavolo mondiale.