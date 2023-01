Wevza: l'U.17 Maschile supera l'Olanda

DARFO BOARIO (BRESCIA)- L’Italia chiude al primo posto la Pool A del Torneo Wevza Under 17 maschile, valido per la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria, e aspetta i risultati delle ultime partite della Pool B per conoscere l’avversaria delle semifinali. Davanti al numeroso pubblico presente al Palazzetto dello Sport di Darfo Boario Terme oggi pomeriggio gli azzurrini hanno superato 3-0 (25-11, 25-13, 25-18) l’Olanda nel secondo e ultimo match della fase a gironi.