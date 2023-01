Wevza: l' Under 17 maschile vola in finale

DARFO BOARIO (BRESCIA)- La Nazionale Under 17 maschile supera con un netto 3-0 (25-16, 25-16, 25-14) la Germania e conquista l’accesso alla finale del Torneo Wevza, valido per la qualificazione ai prossimi campionati Europei di categoria.

Cresciuta partita dopo partita, l’Italia guidata da Monica Cresta anche oggi pomeriggio si è resa protagonista di una bella prova corale davanti al numeroso pubblico presente al palazzetto di Darfo Boario Terme.

Miglior realizzatore di serata l’azzurrino Simone Bertoncello che ha messo a segno 16 punti (1 ace, 2 muri, 76% in attacco).

L’Italia dovrà aspetta il risultato della prossima semifinale tra Francia e Spagna, al via alle 20.00, per scoprire l’avversaria della finale in programma domani (ore 20.00) al Palazzetto dello sport di Darfo Boario Terme (ingresso gratuito).

Per questa semifinale del Torneo Wevza under 17 maschile il tecnico federale Monica Cresta schiera, come avvenuto nelle partite precedenti, il sestetto composto dalla diagonale Porro-Colaci, dagli schiacciatori Cremoni e Bertoncello, dai centrali Benacchio e Zara e il libero Giani.

Dall’altra parte della rete, per la Germania, coach Dominic Von Känel fa scendere in campo la diagonale Burmann- Pieper, gli schiacciatori Lenz e Mohr, i centrali Huber e Breiter e il libero Backhaus.

E’ l’Italia a dettare il ritmo del match sin dalle prime battute (6-2) e a mantenersi in vantaggio (10-6). La Germania accorcia (12-10), ma non riesce a riagguantare la parità. E’ decisa la ripartenza degli azzurrini (15-11) che riprendono a macinare buon gioco e punti e si spingono sul +7 (19-12). I tedeschi faticano a ritrovare il giusto assetto, l’Italia cresce ancora e fa suo agevolmente il primo set (25-16).

In avvio di seconda frazione la Germania prova a sorprendere gli azzurrini (0-3). Pronta la reazione dei ragazzi di coach Cresta che si rimettono subito in marcia e piazzano il break che vale il +3 (6-3). I tedeschi provano a tenere il passo e ristabiliscono la parità (6-6) e sorpassano (7-10). Con pazienza gli azzurrini riagganciano gli avversari (10-10) e ricominciano a dettare il ritmo della gara (14-11). La Germania non riesce a rientrare e l’Italia allunga (18-13). Gli azzurrini sono bravi a non lasciare spazio agli avversari (19-15), a mantenere la concentrazione (22-17) e a conquistare anche il secondo set (25-19).

Al rientro sul taraflex è ancora l’Italia a imporre il proprio gioco in campo (6-1). La Germania fatica a contenere (7-4) il buon gioco degli azzurrini che, sfruttando un’ottima continuità a muro, si portano sul +6 (10-4). Cremoni e compagni sono bravi a tenere alti ritmo e concentrazione e a non disunirsi: Zara firma il 17-10. La panchina della Germania tenta di girare l’inerzia del match operando una serie di cambi che non hanno però l’effetto sperato: gli azzurrini procedono con passo spedito (20-11) e chiudono set e partita (25-14).

IL TABELLINO-

ITALIA – GERMANIA 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)

ITALIA: Bertoncello 16, Benacchio 5, Porro 4, Cremoni 9, Zara 9, Colaci 2; Giani (L), Boschini 7, Mussari, Usanza (L), Zlatanov 2. Ne: Argilagos, Ruzza, Garello. All. Cresta.

GERMANIA: Mohr 2, Breiter 3, Pieper, Lenz 1, Huber 5, Burmann 2; Backhaus (L), Roehrs, Takano (L), Mueller, Wendt 5, Peters, Oberglock 4, Quedzuweit. All. Von Kaenel.

ARBITRI: Christophe Lecourt (FRA), Helena Geldof (NED)

DURATA SET: 22’, 24’, 20’

ITALIA: 6 a, 13 bs, 13 mv, 27 et

GERMANIA: 3 a, 8 bs, 4 mv, 21 et

RISULTATI E CALENDARIO

Venerdì 6 gennaio – Semifinali 1°-4° posto

Ore 17.30 Italia – Germania 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)

Ore 20.00 Francia - Spagna

Sabato 7 gennaio-

Ore 17.30 Finale 3°-4° posto

Ore 20.00 Finale 1°-2° posto

Raggruppamento 5°-7° posto

Venerdì 6 gennaio-

Ore 15.00 Belgio – Olanda 3-0 (25-15, 25-18, 25-21)

Sabato 7 gennaio-

Ore 15.30 Olanda - Portogallo