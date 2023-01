Wevza: strepitosa Italia, travolta la Spagna in finale

KIENBAUM (GERMANIA)-Una bellissima Italia questa sera si è regalata l’accesso ai Campionati Europei Under 17 femminili dopo aver superato 3-0 (25-19, 25-12, 25-10) la Spagna nella finale per il primo e secondo posto del Torneo Wevza U17, che si è concluso oggi nella città tedesca di Kienbaum. Contro le spagnole, che ieri avevano superato in semifinale la Francia, Bonafede e compagne hanno offerto una grande prestazione. La squadra italiana ha fin dalle prime battute preso in mano la situazione giocando, come nelle precedenti gare, una buona pallavolo e imposto il proprio ritmo alle avversarie che non hanno potuto far altro che arrendersi alla superiorità dimostrata oggi dalla nazionale tricolore.