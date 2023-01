Scelte le sedi dei Mondiali giovanili

ROMA-La Federazione Internazionale ha annunciato oggi i Paesi Organizzatori dei Campionati Mondiali Under 19 e Under 21 femminili e maschili in programma nel 2023.

Croazia e Ungheria sono state scelte per ospitare, dall’ 1 all’11 agosto 2023, i Mondiali Under 19 femminili che vedranno la partecipazione di 24 squadre. La rassegna iridata Under 19 maschile, invece, si giocherà in Argentina dal 4 al 13 agosto 2023.