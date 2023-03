Le nove città dell'Europeo su sito del Ministero del Turismo

Sulla piattaforma digitale, promossa dal dicastero del turismo, infatti verranno pubblicati nel corso delle prossime settimane una serie di approfondimenti dedicati ad ognuna delle sedi coinvolte nelle rassegne continentali. Le prime due pubblicazioni di presentazione dei Campionati Europei femminili e maschili sono già online.

FIPAV e Italia.it attraverso questa collaborazione vogliono lavorare insieme per promuovere le meravigliose mete turistiche italiane. Durante l’estate, come noto, i milioni di fans italiani ma anche quelli provenienti da tutta Europa avranno la possibilità di ammirare dal vivo i loro beniamini.

Attraverso il portale l’utente avrà, dunque, la possibilità di scoprire l’evento sportivo in programma in ognuna delle nove località che ospiteranno Campionati Europei. I contenuti editoriali includeranno, infatti, una dettagliata descrizione che aiuterà l’utente a programmare il proprio viaggio anche attraverso una “mappa interattiva”.

Con questa collaborazione la Federazione Italiana Pallavolo vuole fare in modo che il racconto delle proprie attività raggiunga un nuovo e sempre più vasto pubblico.