Parigi 2024: l'Italia per qualificarsi sfiderà Brasile e Cuba

LOSANNA (SVIZZERA)- I sorteggi per i gironi di Qualificazione Olimpica hanno inserito l'Italia nella Pool A che si giocherà in Brasile. L'urna non è stata particolarmente benevola con gli azzurri di De Giorgi che dovranno sfidare i padroni di casa, Cuba, Iran, Germania, Repubblica Ceca e Qatar per staccare il pass per Parigi 2024. Ci vorrà la miglior Italia possibile per centrale l'obiettivo.