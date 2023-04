Julio Velasco lascia la Fipav, allenerà Busto Arsizio

Si separano, dunque, le strade della Federazione Italiana Pallavolo e il tecnico di La Plata dopo quattro intense stagioni durante le quali le nazionali giovanili azzurre hanno inanellato numerosi successi e notevoli soddisfazioni.

Velasco, “tornato a casa” il 4 luglio 2019 in qualità di Direttore Tecnico del Settore Giovanile Maschile, ha contribuito al raggiungimento di numerosi successi e importanti risultati che hanno confermato il settore giovanile azzurro nell’élite del panorama pallavolistico mondiale.

LE PAROLE DI JULIO VELASCO-

« Con questo comunicato, voglio informare l’opinione pubblica, il movimento della pallavolo e tutta la Federazione che, alla fine della stagione 2023, lascerò il mio incarico di Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili Maschili della FIPAV. Fino alla fine di agosto io lavorerò a tempo pieno per la Federazione e comincerò il mio nuovo incarico a partire dal 1° settembre. Dopo quattro anni di lavoro bellissimo in un posto stupendo, ho deciso di affrontare una nuova sfida. Non lo faccio per motivi economici né tanto meno perché non mi sia trovato bene nel mio attuale incarico, anzi. Con il Presidente Manfredi in particolare, ma anche con il Consiglio Federale, il personale amministrativo della Federazione, i Presidenti regionali e le società ho potuto lavorare splendidamente. Ho avuto tutto l’appoggio e l’autonomia necessari per sviluppare un programma di lavoro che ha dato risultati importanti. Nella mia lunga carriera ho allenato settore giovanile, club e Nazionali di diversi Paesi, quasi esclusivamente in ambito maschile, ma per diversi motivi non ho potuto sviluppare un vero e proprio progetto nel settore femminile. Adesso ho l’opportunità farlo. Voglio quindi ringraziare il Presidente Manfredi e la FIPAV che mi permettono di cogliere questa opportunità, tutti gli allenatori e i collaboratori che mi hanno aiutato in questi quattro anni e i giocatori che in definitiva sono il fine ultimo del nostro lavoro ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE FEDERALE GIUSEPPE MANFREDI-

« Non possiamo fare altro che ringraziare Julio Velasco per quello che ha fatto in questi anni assieme. Già nel 2019, quando ero vicepresidente, fummo molti felici di poterlo riabbracciare e riaverlo con noi dopo le leggendarie pagine che aveva scritto con la Nazionale Maschile. In questo periodo Julio ha contribuito alla crescita di tanti giovani atleti con metodologie di allenamento innovative dando impulso al nostro movimento che ha saputo superare un difficile momento come quello della pandemia di Covid-19 e, ripartendo con un rinnovato slancio, si è tramutato poi in eccellenti risultati sul campo.

Sarebbe però ingeneroso – a mio modo di vedere – se ringraziassimo Velasco esclusivamente per i risultati ottenuti. Credo che tutti coloro che hanno condiviso con lui un’esperienza lavorativa e umana, siano essi atleti o membri degli staff, si siano in qualche modo arricchiti. E’ sempre stato un innovatore, una persona lungimirante, una persona dall’indiscutibile carisma grazie al quale abbiamo fatto qualcosa di importante per il nostro intero movimento. A nome di tutta la Federazione e della pallavolo italiana auguro a Julio le migliori fortune per questa sua nuova avventura ».