Le azzurre in stage a Lanciano

LANCIANO (CHIETI)-Prenderà ufficialmente il via domenica 7 maggio la stagione della nazionale femminile italiana Campione d’Europa. Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha convocato 14 atlete che si raduneranno nel primo pomeriggio a Lanciano per iniziare il periodo di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2023.

Il collegiale terminerà domenica 14 maggio, l’Italia poi si allenerà sempre a Lanciano dal 17 al 24 maggio, sostenendo un torneo triangolare con Croazia e Canada (22-24 maggio).