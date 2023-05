A Lanciano l'esordio delle azzurre contro la Croazia

LANCIANO (CHIETI)-Tutto pronto a Lanciano per la prima uscita stagionale della Nazionale femminile. Da domani al Palazzetto dello Sport è infatti in programma il DHL Test Match Tournament, triangolare nel quale le azzurre affronteranno Croazia e Canada.

Per il CT Davide Mazzanti il torneo di Lanciano sarà anche un importante banco di prova per valutare lo stato di forma generale della squadra in vista dell’inizio della fase intercontinentale della VNL 2023, che vedrà le azzurre impegnate dal 30 maggio al 3 giugno nella week 1 ad Antalya, in Turchia.