L'Italia supera anche la Bulgaria

CAVALESE (TRENTO)- La Nazionale Maschile conquista il secondo successo nel DHL Test Match Tournament battendo con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 26-24) la Bulgaria e aggiudicandosi così questo triangolare che ha sancito ufficialmente l’esordio dei campioni del mondo nella stagione 2023. Per questo secondo incontro il CT De Giorgi ha confermato la diagonale Porro-Romanò, Bottolo e Rinaldi gli schiacciatori, ha dato ancora spazio a Sanguinetti al centro con Cortesia, Federici è stato il libero di partenza. La gara è stata più equilibrata rispetto a quella di ieri con le due squadre che hanno giocato appaiate per lunghi tratti e con gli azzurri che comunque sono stati davvero molto bravi a ribaltare un iniziale svantaggio maturato dopo il 25-23 subìto nella frazione iniziale. Nel corso del match numerosi sono stati i cambi effettuati dal tecnico De Giorgi che ha così fatto ruotare molti dei suoi ragazzi eccezion fatta per la diagonale di partenza con Romanò mai uscito dal campo e Porro che ha rifiatato solo per pochi momenti. Come già accaduto ieri diversi poi gli esordi in maglia azzurra: Sala, Caneschi, Catania e Magalini distribuiti durante l’intero match. Emozionanti le fasi conclusive del quarto e ultimo set con le due squadre appaiate fino al 24-24 e con gli azzurri bravi a chiudere sul 26-24. Domani per gli azzurri ultima mattina di lavoro prima del rompete le righe che sancirà la conclusione del secondo collegiale stagionale. Il gruppo azzurro tornerà qui in Val di Fiemme martedì 30 maggio con la partenza per il Canada fissata per martedì 3 giugno.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)-« Oggi è stato un match difficile, ai ragazzi ho cercato di far apprezzare la nostra gara contro una squadra capace di metterci in difficoltà come la Bulgaria, in una fase in cui è normale che qualcosa possa non girare, bisogna esser bravi anche a cogliere queste cose. Sono contento anche di chi è entrato dalla panchina, abbiamo cercato di utilizzare le forze di tutti. La VNL darà spazio a tutti questi ragazzi, è un torneo lungo, con questo gruppo andremo a fare la prima settimana, dalla seconda rientreranno alcuni giocatori. Di questo gruppo tutti avranno spazio almeno per una settimana di VNL, torneo in cui è importante giocare ogni gara per vincere e questo sarà importante anche per il ranking. Le due amichevoli di questi giorni credo siano state un crescendo, e questo è già importante visto anche che diversi ragazzi erano esordienti ».

Lorenzo Cortesia (Italia)- « E' sempre un onore giocare con la nazionale, l'importante è dare sempre il 100%, la squadra ha avuto una grande reazione, giocare punto a punto ci fa bene, ci sono diverse assenze al momento ma abbiamo fatto una gran gara. Il nostro è un percorso, siamo una nazionale di altissimo livello con tanti giovani che possono far bene. Siamo un gruppo fatto di gente che può giocarsi il posto fino alla fine, e questo non può che far bene alla nazionale. Sarà un'estate lunga e intensa, è un bene che siamo tanti, ci sarà bisogno di tutti. E' importante farsi trovare pronti, sempre. In gara oggi abbiamo provato a fare delle scelte, con l'ingresso di Gardini abbiamo fatto delle prove a muro, e ci sono andate bene alcune cose insieme. E' stato molto bello oggi vincere così con un'ottima squadra come la Bulgaria ».

IL TABELLINO-

ITALIA-BULGARIA: 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 26-24)

ITALIA: Porro 1, Romanò 17, Sanguinetti 3, Cortesia 13, Bottolo 12, Rinaldi 13, Federici (L). Gironi 1, Sala 1, Caneschi 4, Falaschi, Catania, Magalini 2, Gardini 1. Ne. Balaso, Recine, Vitelli, Mosca. All. De Giorgi

BULGARIA: Seganov 4, Dimitrov 21, Kolev 3, Grozdanov A. 6, Kariagyn, Penchev 8, Bozhilov (L). Ivanov V. (L), Chavdarov, Asparuhov 6, Gotzev 2, Ivanov S. 1, Raev. All: Konstantinov.

ARBITRI: Giglio, Pernpruner

NOTE-Durata set: 28’, 26’, 27’, 29’ Tot: 110’

Spettatori: 550