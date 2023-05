La Coppa degli Europei a Piazza del Popolo a Roma

ROMA- La Coppa dei Campionati Europei Maschili è arrivata oggi in Piazza del Popolo per essere svelata alla città di Roma davanti alle massime istituzioni cittadine e sportive. Presenti all’incontro Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Mario Luciano Crea Presidente Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Renato Arena Vice Presidente CEV, Giuseppe Manfredi, Presidente Federazione Italiana Pallavolo e un ospite speciale presente in città: Ary Graça, Presidente FIVB. Ambassador della giornata Mister Secolo Lorenzo Bernardi. Tra gli ospiti anche il campione brasiliano Giba.

Il Trofeo ha raggiunto la Capitale mercoledì 24 e sono stati realizzati appuntamenti in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio e il Comitato Territoriale di Roma, affinché tante persone abbiano potuto ammirare il Trofeo, che il 16 settembre sarà assegnato al PalaEur.

L’attività è iniziata mercoledì mattina, quando il van di EuroVolley Tour e il Trofeo sono arrivati a Volley Scuola Trofeo ACEA, presso il Pala Fonte di Via Roberto Ferruzzi 112, Roma, per arricchire la storica manifestazione di pallavolo che quest’anno ha tagliato l’incredibile traguardo dei trent’anni tra sport, creatività, divertimento ed educazione civica con un progetto che abbraccia a tutto tondo l’universo scolastico. Nel pomeriggio il van e la Coppa si sono spostati nel III Municipio, esattamente a Ponte Nomentano, per dare la possibilità a tutti i presenti di scattarsi una foto e di misurare la loro conoscenza della pallavolo con l’EuroVolley Quiz. Il mattino del 25 si è tornati a Volley Scuola Trofeo ACEA al Pala Fonte, per la seconda giornata delle finali, mentre nel pomeriggio van e Trofeo sono arrivati in Piazza del Popolo.

Oggi allo Stadio dei Marmi protagonista sarà il Volley S3, che farà divertire e appassionare i più giovani alla pallavolo, tra schiacciate, battute e tanto divertimento. Saranno in migliaia i giovanissimi che parteciperanno all’appuntamento con l’obiettivo di scatenarsi sui campi con la rete abbassata per favorire il divertimento e permettere a tutti di godere della bellezza del gioco. Come nei precedenti appuntamenti, anche in questo organizzato dal Comitato Territoriale Fipav di Roma, la mattinata verrà dedicata agli studenti degli istituti scolastici della Capitale, mentre nel pomeriggio saranno i pallavolisti delle società a darsi il cambio con gli smart coach supportati da Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio.

L’EuroVolley Tour viaggia con un van personalizzato che all’occasione, come oggi, diventa un palco dove il pubblico presente può salire a scattarsi una foto con il Trofeo e che a Roma è stato anche la sede dell’incontro di oggi nell’incantevole cornice di Piazza del Popolo.

Un progetto che vuole promuovere la pallavolo, le protagoniste e i protagonisti di questa disciplina che tante soddisfazioni e medaglie sa regalarci ogni anno. Uno sport che trasmette emozioni e valori e che, come dimostra questo tour, sa raccogliere attorno a sé una sana passione popolare.

Il Trofeo sarà alzato proprio a Roma, al PalaEur, dove il 14 settembre si disputeranno le semifinali e il 16 le finali e qui a Roma conosceremo il nome della squadra Campione D’Europa 2023!

GLI INTERVENTI-

Giuseppe Manfredi (Presidente Federazione Italiana Pallavolo)-« Ci presentiamo da Campioni in carica e abbiamo organizzato una manifestazione complessa e per farlo ci vuole un po’ di follia: 9 città italiane significa che abbiamo messo in cantiere qualcosa di grande grazieai nostri comitati regionali e territoriali affinché i nostri campioni possano essere ammirati da tantissimi giovani nel territorio italiano. Veniamo da un’annata straordinaria e pensiamo che la responsabilità maggiore che abbiamo noi come Federazione stia nel presentare squadre che siano in linea con la FIPAV, per questo abbiamo investito sul territorio e grazie alle istituzioni che ci seguono abbiamo il dovere di impegnarci a fare ancora di più soprattutto per gli impianti sportivi che in Italia sono spesso carenti. I nostri numeri di tesserati sono cresciuti rispetto agli anni pre covid, ma molto spesso i giovani non giocano perché non ci sono gli spazi ».

Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi Sport Turismo e Moda del Comune di Roma)- “E’ un onore essere di fianco a Lorenzo Bernardi, mi avvicinai alla pallavolo guardando giocare lui e i suoi compagni. Ogni volta che in città arriva un grande appuntamento, se ne resta tutti affascinati. Amiamo la pallavolo perché è uno sport sano e attraverso la pallavolo si vive lo spirito di gruppo; perché è uno sport democratico, basta una palla e una rete o un cancello di un parcheggio per giocare divertendosi. Dobbiamo stimolare sempre di più e con maggior forza i giovani al movimento e la pallavolo porta migliaia di iscritti a Roma e nel Lazio, grazie al lavoro quotidiano del Comitato Regionale Lazio e a quello del Comitato Territoriale di Roma. Oltre all’aspetto comunicativo, politico e commerciale, quello di avvicinare i giovani allo sport è e deve essere per tutti noi l’obiettivo ma anche il traguardo più importante.”

Mario Luciano Crea (Presidente Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio)- « I grandi eventi fanno bene alla città e alla Regione. Mi piacere vedere questa platea di giovani, è bello partecipare a questo evento e porto i saluti del Presidente Rocca. La Regione Lazio, insieme al Comune di Roma, sposa con grande piacere queste iniziative. Le applaudiamo perché danno lustro a Roma ma anche ad altri territori della regione Lo sport è vita, vita sana, una cultura di vita e questi eventi aiutano a trasferire questi messaggi. Roma ha la capacità di accogliere i grandi eventi e noi vogliamo sempre sostenerli, e desideriamo portarne sempre di più ».

Lorenzo Bernardi- « Vestire la Maglia Azzurra significa veder realizzato un sogno per tantissimi bambini, i sogni nascono nella spensieratezza e allegria di quando si è bambini e indossarla da quando sei un ragazzo giovane è la realizzazione di qualcosa che, nel mio caso, mi ero prefissato quando da piccolo giocavo anche per strada. Io sono qui da solo, ma ringrazio la Federazione e tuti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tutti i risultati ottenuti e anche tutti gli avversari perché il volley è lealtà, Giba, che è qui con noi oggi, ne è un esempio; è merito dei grandi campioni che ci hanno sfidato se siamo diventati quello che siamo diventati. Sono fiero di rappresentare una parte di questa lunga storia ».

Renato Arena (Vice Presidente CEV)- « Oggi siamo in una piazza bellissima e piena di storia in una città eterna. Qui con noi abbiamo l’onore di avere Ary Garça Presidente FIVB che ringrazio della presenza, a dimostrazione di come gli eventi internazionali sono sempre grandi eventi che coinvolgono tutta la nostra famiglia della CEV, la FIVB e le Federazioni Nazionali. Questa sinergia ci guida in ogni scelta e la FIPAV si è dimostrata instancabile; nel corso degli Europei Femminili e Maschili saremo in 9 città italiane e anche in questa edizione abbiamo scelto di coinvolgere più Paesi nell’organizzazione degli Europei, una formula che si è dimostrata sostenibile perché da la possibilità a più Nazioni e a più persone di vedere la pallavolo. Come CEV quest’anno festeggiamo 50 anni e proprio a Roma celebreremo questa ricorrenza in occasione della finalissima ».

Ary Garça (Presidente FIVB)- « La pallavolo è una lingua universale; oggi sono qui con noi due leggende Bernardi e Giba. Per me venire in Italia, e in particolare qui a Roma, è solo piacere. L’Italia ha fatto negli ultimi 50 anni un lavoro meraviglioso e la ringrazio per quanto fatto e per quanto farà in futuro ».

Luciano Cecchi (Vice Presidente FIPAV)- « Sono emozionato per chi mi ha preceduto negli interventi di oggi e per la presenza di campioni come Bernardi e Giba perché io quegli anni li ho vissuti e me li ricordo bene e ancora con tanta emozione. Il volley a Roma è una malattia che ci accomuna tutti quanti. Con il comune stiano organizzando tante manifestazioni dedicate ai più giovani, più di 500 squadre hanno dato vita anche quest’anno a Volley Scuola che ha visto ieri e l’altro ieri le finali all’Eur. EuroVolley Tour a Roma è stato anche a Ponte Nomentano per toccare più punti della città e dare a più persone possibile la possibilità di scattarsi una foto con questo bellissimo trofeo. Con la Regione è iniziato di un percorso che continueremo grazie al lavoro di Andrea Burlandi e di Claudio Martinelli, che ringrazio, e un saluto speciale ai ragazzi che sono qui con noi: il Liceo Giordano Bruno e la società Marino classificatasi 4^ alle Finali Nazionali Under 15 ».