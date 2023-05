Ufficializzati i calendari delle qualificazioni Olimpiche

ROMA- Sono stati ufficializzati gli orari di gioco dei tornei di qualificazione olimpica che vedranno impegnate le nazionali azzurre tra settembre e ottobre. Le campionesse europee scenderanno in campo in Polonia (16-24 settembre 2023), mentre i campioni del mondo saranno di scena in Brasile nella pool A dal 30 all'8 settembre (2023).

I tornei si svolgeranno con la formula del round robin, al termine del quale le prime due classificate di ogni girone si garantiranno un pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.