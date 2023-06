VNL: l' Italia superata in tre set dalla Turchia

ANTALYA (TURCHIA)- Terza sconfitta consecutiva per l’Italia nella Pool 1 di Volleyball Nations League. Nell’ultimo impegno ad Antalya delle azzurre prima del rientro in Italia, le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono arrese alle padrone di casa della Turchia con il punteggio finale 0-3 (19-25, 24-26, 19-25) al termine di un match molto equilibrato nei primi due set. In un Antalya Spor Salunu gremito da circa 10mila spettatori, Melissa Vargas ha fatto la differenza contro un’Italia che ha mostrato comunque nuovi confortanti segnali di crescita al cospetto di un’avversaria al gran completo. Da segnalare il buon esordio in VNL di Linda Nwakalor in campo con la sorella Sylvia per la prima volta in un match ufficiale. Si chiude dunque con un bottino di 1 vittoria (al tiebreak con la Thailandia) e 3 sconfitte la Pool 1 in terra turca con le azzurre che faranno rientro in Italia nella notte (volo da Antalya con scalo ad Istanbul verso Fiumicino) per godere di qualche giorno di break. In settimana la nazionale si ritroverà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, per lavorare in vista della Pool 2 di VNL in programma ad Hong Kong dal 13 al 18 giugno.