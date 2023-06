VNL: domani l'Italia sfida gli Stati Uniti

OTTAWA (CANADA)- L'Italia si lecca le ferite dopo la brutta prestazione e la pesante sconfitta per 3-0 con l'Argentina nella partita d'esordio nella Vollayball Nations League 2023. La nazionale ha dimostrato di essere ancora in rodaggio ma dovrà resettare presto perchè già domani ad Ottawa, ore 22.30 italiane, dovrà tornare in campo per sfidare gli Stati Uniti di Christenson, Holt e Russell. Impegno difficile che dovrà essere affrontato con il cipiglio giusto. De Giorgi, al di la del risultato, chiede ai suoi di alzare il livello della prestazione. Prima verifica per tutti ma soprattutto per gli esordienti Porro, Rinaldi, Sanguinetti.

LE PAROLE DI YURI ROMANÒ-

« Con l'Argentina è stata una partita difficile, come ci aspettavamo, avremmo dovuto raccogliere qualcosa in più. Oggi abbiamo analizzato la partita, ci sono tante cose su cui lavorare ma anche cose positive da portare avanti. Dispiace per i primi due set, dovevamo portarli a casa. Dobbiamo trasformare quei momenti in stimoli èer fare meglio invece che farci buttar giù. Domani affronteremo gli USA, altra squadra tosta, la VNL è un torneo lungo però, quando arrivano sconfitte è sempre meglio poter scendere subito in campo. Gli USA sono più o meno al completo, cercheremo di pensare più a noi che agli avversari, per far meglio rispetto alla gara con l'Argentina. Ieri dopo la sconfitta ci siamo detti che dobbiamo fare sicuramente meglio, che non abbiamo espresso tutto il nostro gioco, forse lo abbiamo fatto a tratti ma dobbiamo trovare continuità. Perdere come ieri brucia ».