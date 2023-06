VNL: l'Italia in Olanda con i big

MILANO -Partirà nel pomeriggio di oggi la trasferta olandese dell’Italia di Ferdinando De Giorgi per la week 2 di Volleyball Nations League dopo il mini collegiale di questi giorni al Centro Pavesi. Saranno quattro gli atleti confermati rispetto alla week 1 giocata in Canada: Rinaldi, Federici, Gironi e Romanò mentre per gli altri dieci convocati sarà esordio stagionale in VNL.

Tornano in campo quindi tanti dei protagonisti della cavalcata mondiale del 2022, ai quali De Giorgi ha concesso qualche settimana in più di riposo seguita dal lavoro svolto a Cavalese.

Dopo le due vittorie con Cuba e Germania in Canada, entra nel vivo la corsa alla Final8 di Danzica, con gli azzurri attualmente in nona posizione nella classifica di VNL. Avversarie della seconda tappa, in programma alla Rotterdam Ahoy, saranno Iran, Cina, Polonia e Serbia.

I 14 AZZURRI PER LA WEEK 2 DI VNL IN OLANDA-

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Edoardo Caneschi.

Liberi: Leonardo Scanferla, Filippo Federici.

LO STAFF-

Ferdinando De Giorgi (1 All.), Massimo Caponeri (2 All.), Nicola Giolito (Preparatore Atletico e Allenatore), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Marco Penza (Medico), Ivan Contrario (Scoutman), Vittorio Sacripanti (Dirigente accompagnatore), Giacomo Giretto (Team Manager).

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (ORARI ITALIANI)-

21/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 13:00 Iran - Italia

22/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 13:00 Cina - Italia

23/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 20:00 Serbia - Italia

25/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 12:30 Italia - Polonia

Gli impianti di gioco degli azzurri nella Volleyball Nations League

Week 2 - Pool 3

Olanda: Rotterdam, Rotterdam Ahoy

Capienza: 16.426

LA CLASSIFICA-

1. Giappone 4 (12), 2. USA 3 (9), 3. Argentina 3 (9), 4. Slovenia 3 (9), 5.Brasile 3 (9), 6. Polonia 3 (7), 7. Olanda 2 (7), 8. Serbia 2 (6), 9. Italia 2 (6), 10. Bulgaria 1 (5), 11. Iran 1 (4), 12. Francia 1 (3), 13. Cuba 1 (3), 14. Germania 1 (3), 15. Canada 1 (2), 16. Cina 1 (2).