Pericolo scampato per Sylvia Nwakalor

BANGKOK (THAILANDIA)- Davide Mazzanti e tutto lo staff azzurro tirano un sospirt di sollievo. Sylvia Nwakalor, vittima di un infortunio nel coro del quarto set della partita di VNL contro la Cina, non ha subito lesioni muscolari. Per la giocatrice della nazionale, sottoposta oggi agli esami strumentali, sono state escluse gravi complicazioni. Resta il fastidio all'adutttore che ha costretto Sylvia ad uscire dal campo ma rimane comunque a disposizione del CT Davide Mazzanti riprendendo gli allenamenti monitorata dallo staff sanitario azzurro composto dal dottor Domenico Capodiferro e dal fisioterapista Gabriele Mazzali. Nella giornata odierna Sylla e compagne sono tornate a lavorare in sala pesi e in campo iniziando la preparazione in vista della week 3 di Volleyball Nations League che vedrà l’Italia impegnata nella capitale thailandese (dal 27 giugno al 2 luglio) contro Brasile, Croazia, Canada e Giappone. Le azzurre, attualmente ottave in classifica generale con 5 vittorie e 3 sconfitte, scenderanno in campo nell’ultima Pool della fase intercontinentale di VNL con l’obiettivo di staccare il pass per le Finals in programma ad Arlinghton (USA) dal 12 al 17 luglio.