VNL: Mazzanti ha scelto le 14 per Bangkok

BANGKOK (THAILANDIA)- L’Italia è pronta per l’ultima week di Volleyball Nations League. Dal 27 giugno al 2 luglio le azzurre saranno impegnate a Bangkok nella Pool 6 della fase intercontinentale di VNL con l’obiettivo di staccare il pass per le Finals di Arlington. Capitan Sylla e compagne occupano attualmente l’ottavo posto in classifica generale con 5 vittorie all’attivo a fronte di 3 sconfitte. Dopo il quattro su quattro di Hong Kong con Bulgaria (3-0), Repubblica Dominicana (3-2), Olanda (3-2) e Cina (3-2), l’Italia affronterà Brasile (28 giugno alle ore 15:30 italiane), Canada (30 giugno alle ore 8:00 italiane), Croazia (1 luglio alle ore 8:00 italiane), e Giappone (2 luglio alle ore 12 italiane). Dopo una settimana di intenso lavoro a Bangkok il CT Davide Mazzanti ha ufficializzato le 14 che andranno a caccia delle vittorie che an cora separano l’Italia dalla qualificazione all’ultimo atto di Volleyball Nations League 2023.