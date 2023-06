VNL: Mazzanti e Bosio presentano Italia-Brasile

BANGKOK (THAILANDIA)- Tutto pronto per il ritorno in campo dell’Italia in Volleyball Nations League . Domani alle ore 15:30 italiane (in diretta su Sky Sport Summer e Arena e in streaming su NOW con telecronaca di Roberto Prini e Commento Tecnico di Rachele Sangiuliano), le azzurre sfideranno il Brasile nel match valido per la seconda giornata della Pool 6 di VNL in svolgimento a Bangkok. Dopo una settimana di intenso allenamento le ragazze del CT Davide Mazzanti proveranno a lanciare il decisivo assalto alle prime otto posizioni della classifica generale per staccare il pass per le Finals in programma ad Arlington (USA) dal 13 al 17 luglio. L’Italia occupa attualmente l’ottava posizione con 5 vittorie all’attivo a fronte delle 3 sconfitte fin qui conseguite.

LE PAROLE DEL TECNICO DAVIDE MAZZANTI-

« Dopo la Pool 1 in Turchia per noi tutte le partite possono essere decisive in ottica Finals – ha esordito il Commissario Tecnico dell’Italia – adesso abbiamo quattro partite importanti a partire da quella con il Brasile. Affrontiamo una squadra tostissima capace di sviluppare un gran volume di gioco che certamente saprà metterci in grande difficoltà. Qui a Bangkok abbiamo fatto un gran lavoro fisico alternando carico e riposo. Abbiamo anche lavorato su alcuni aspetti del cambio palla sistemando quello che ancora non andava così come nella fase break, soprattutto in quello che ci faceva soffrire di più. In Thailandia abbiamo trovato un calore ed un affetto attorno alla squadra diverso dal solito perché nelle precedenti esperienze qui a Bangkok non avevo mai percepito un’attenzione simile nei nostri confronti ».

LE PAROLE DI FRANCESCA BOSIO-

« Siamo molto cariche, finalmente domani si inizia il gruppo è molto carico al termine di una settimana nella quale abbiamo avuto la possibilità di allenarci tanto e bene. Iniziamo con il Brasile, una squadra che non necessita di presentazioni che affronteremo con la giusta carica derivante dalla fiducia accumulata nella precedente tappa. Siamo cariche e sicure di poter approcciare bene a questa difficile sfida. Stiamo imparando giorno dopo giorno a stare bene insieme, in campo e fuori, stiamo affinando diversi aspetti del nostro gioco ma in generale stiamo lavorando bene in questo percorso di costante crescita. Il cambio palla resta l’aspetto su cui stiamo lavorando con maggior intensità. La seconda pool ha mostrato quanto può darci ed ora abbiamo ancora qualche dettaglio da sistemare prima di poterci dire pienamente soddisfatte di questo dettaglio del gioco senza dimenticare il muro-difesa che specialmente domani con il Brasile potrà risultare decisivo. Dal punto di vista personale sto crescendo ed acquisendo fiducia, mi sento sempre più a mio agio con le compagne così come le altre. Sono abbastanza certa di essere, noi tutte, nella direzione giusta ».

LE 14 AZZURRE-

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari.

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Francesca Villani, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico.

Centrali: Alessia Mazzaro, Anna Danesi e Federica Squarcini.

Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.

All. Davide Mazzanti

LE 14 DEL BRASILE-

Palleggiatrici: Macris e Roberta.

Opposti: Lorrayna.

Schiacciatrici: Pri Daroit, Rosamaria, Gabi e Julia.

Centrali: Diana, Lorena, Thaisa, Maiara e Carol.

Liberi: Nyeme e Natinha.

All. Ze Roberto

PRECEDENTI ITALIA – BRASILE-

20 vittorie, 63 sconfitte, 83 partite disputate