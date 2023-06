Due gruppi azzurri al lavoro per VNL e Torneo di Taranto

ROMA-Doppia convocazione per la nazionale maschile su indicazione del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi per il lavoro su Roma, in vista della prossima tappa di Volleyball Nations League in programma a Pasay City (Filippine) e Taranto per il collegiale e il quadrangolare che si giocherà tra Taranto e Francavilla Fontana dal 4 al 6 luglio.