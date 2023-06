VNL: Domani Italia-Canada, azzurre obbligate a vincere

BANGKOK (THAILANDIA)- L’Italia è pronta a tuffarsi negli ultimi tre decisivi giorni della week 3 di Volleyball Nations League. Domani alle ore 8:00 italiane (in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena con telecronaca di Roberto Prini e commento tecnico di Rachele Sangiuliano) le azzurre affronteranno il Canada nella sfida valida per la quarta giornata della Pool 6 in svolgimento a Bangkok. Dopo la sconfitta al tiebreak con il Brasile e con la Serbia ad una vittoria di distanza e proprio il Canada salito a quota 5 vittorie (dopo il successo sul Brasile 3-2), per le ragazze del CT Davide Mazzanti, non potrà esserci alternativa alla vittoria per difendere l’ottava posizione in classifica generale che vale l’accesso alle Finals.

LE DICHIARAZIONI-

Davide Mazzanti – « Domani sarà una partita tosta perché loro stanno giocando una buona pallavolo. Alcune loro giocatrici dovranno essere marcate bene e in generale dovremo migliorare alcune cose fatte contro il Brasile, soprattutto per quanto riguarda la fase break. Sicuramente dobbiamo guardare chi abbiamo di fronte ma senza dissipare le nostre energie su quello che ci accade attorno. È questo quello che ho detto alle ragazze rimarcando il fatto che stiamo migliorando e che quindi dobbiamo essere concentrati su noi stessi. A volte l’ottimismo può abbassare la dose di energia di una squadra. Dobbiamo restare realisti su quello che stiamo facendo e guardare alle cose che stiamo migliorando con la consapevolezza che ci sono molte cose da migliorare. Questo lo dico perché sono certo che il gruppo abbia buon margine di crescita ed allo stesso tempo l’energia giusta per farlo ».

Giulia Gennari – « Sarà una partita molto difficile perché adesso per noi inizia un periodo difficile, non dovremo concedere nulla all’avversario e vincere. Questo ciclo di tre partite per noi sarà fondamentale siamo consapevoli che sarà necessario stringere i denti, dare il massimo per raggiungere le Finals. Siamo un bel gruppo, stiamo vivendo questa VNL in armonia, si respira una bellissima atmosfera sia in campo che fuori. Siamo affiatate e questa compattezza, credo, si percepisca anche da fuori oltre che da come stiamo in campo. Ci sentiamo sempre aiutate e supportate e per questo quando veniamo chiamate in causa diamo il massimo per supportare la squadra. Sicuramente stiamo affrontando anche dei problemini fisici che però dobbiamo cercare di gestire trattandosi ora dell’ultimo decisivo sprint. Sylla ad esempio non è con noi in campo in questo momento ma è sempre con noi. Si fa sentire dagli spalti e anche durante le sessioni di allenamento, quindi possiamo definirci squadra anche e soprattutto per questo ».

LE 14 DEL CANADA-

Palleggiatrici: Brie King e Quinn Pelland.

Schiacciatrici: Alexa Gray, Andrea Mitrovic, Hilary Howe e Caroline Livingston.

Opposti: Kiera Van Ryk e Shainah Joseph.

Centrali: Jazmine Ruth White, Layne Van Buskirk, Alicia Ogoms ed Emily Maglio.

Liberi: Kacey Jost e Julia Mumann.

All. Shannon Winzer

Precedenti Italia – Canada

18 vittorie, 6 sconfitte, 24 gare disputate

RISULTATI POOL 6 (BANGKOK, THAILANDIA)-

Prima Giornata

Croazia – Canada 0-3 (21-25; 21-25; 26-28)

Thailandia – Olanda 0-3 (26-28; 18-25; 20-25)

Seconda Giornata

Giappone – Turchia 3-2 (25-23; 25-23; 21-25; 16-25; 15-9)

Italia – Brasile 2-3 (28-26; 20-25; 21-25; 21-25; 10-15)

Terza Giornata

Croazia – Olanda 0-3 (20-25; 11-25; 15-25)

Brasile – Canada 2-3 (30-28; 22-25; 23-25; 25-21; 15-17)

Thailandia – Turchia (da disputare ore 15:30)

CALENDARIO COMPLETO POOL 6 (BANGKOK, THAILANDIA)-

30 giugno: Canada – Italia ore 8:00

30 giugno: Olanda – Giappone ore 12:00

30 giugno: Brasile – Turchia ore 15:30

01 luglio: Italia – Croazia ore 8:00

01 luglio: Olanda – Canada ore 12:00

01 luglio: Thailandia - Giappone ore 15:30

02 luglio: Croazia – Turchia ore 8:00

02 luglio: Italia – Giappone ore 12:00

02 luglio: Thailandia – Brasile ore 15:30

RISULTATI POOL 5 (SUWAN, COREA DEL SUD)-

Prima Giornata

Germania – Rep. Dominicana 3-1 (25-19; 25-18; 18-25; 25-21)

Bulgaria – Corea del Sud 3-1 (25-22; 25-28; 24-26; 25-15)

Seconda Giornata

USA – Polonia 3-2 (17-25; 25-15; 27-25; 28-30; 16-14)

Cina – Serbia 1-3 (13-25; 25-17; 23-25; 20-25)

Terza Giornata

Polonia – Germania 3-2 (15-25; 25-19; 25-19; 19-25; 17-15)

USA – Bulgaria 3-0 (25-15; 25-17; 25-17)

Rep. Dominicana – Corea del Sud 3-0 (25-18; 25-18; 25-16)

CALENDARIO COMPLETO POOL 5 (SUWON, COREA DEL SUD)-

30 giugno: Bulgaria – Polonia ore 5:00

30 giugno Germania – Serbia ore 8:30

30 giugno: Cina – Rep. Dominicana ore 12:00

01 luglio: Serbia – Rep. Dominicana ore 3:30

01 luglio: Corea del Sud – Cina ore 7:00

01 luglio: Germania – USA ore 10:30

02 luglio: Serbia – Bulgaria ore 3:30

02 luglio: Polonia – Corea Del Sud ore 7:00

02 luglio: Cina – USA ore 10:30

LA CLASSIFICA GENERALE-

USA 9V (24 punti), Polonia 8V (23 punti), Brasile 7V (21 punti), Germania 7V (20 punti), Turchia 6V (20 punti), Cina 6V (18 punti), Giappone 6V (18 punti), Canada 5V (15 punti), Italia 5V (13 punti), Olanda 4V (14 punti), Serbia 4V (13 punti), Repubblica Dominicana 4V (10 punti), Thailandia 2V (8 punti), Bulgaria 2V (8 punti), Croazia 2V (6 punti), Corea del Sud 0V (0 punti).