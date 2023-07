VNL: Mazzanti ha scelto le 14 per le Finals

BANGKOK (THAILANDIA)- Non sono ancora trascorse 24 ore dal termine della fase intercontinentale della VNL 2023 e per l’Italia è già tempo di programmare le Finals in programma ad Arlington (USA) dal 12 al 17 luglio (considerando fuso orario italiano). Oggi le azzurre rientreranno da Bangkok (arrivo in Italia domani in mattinata) per godere di qualche giorno di meritato riposo. Intanto il CT Davide Mazzanti ha convocato le 14 atlete che saranno impegnate nell’atto conclusivo della VNL fissando il raduno pre-Finals per venerdì 7 luglio presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per poi volare alla volta del Texas il giorno 10 luglio. L’Italia scenderà in campo il 13 luglio alle ore 21 italiane contro la Turchia nella sfida valida per i quarti di finale. Ad attendere Italia o Turchia, in semifinale, ci sarà la vincente di USA-Giappone (13 luglio alle ore 2:30 italiane).