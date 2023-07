VNL: domani nelle Filippine Italia-Brasile

PASAY CITY (FILIPPINE)- Scenderà domani in campo domani (col Brasile alle 9.00 italiane) l’Italia di Ferdinando De Giorgi per l’esordio nella pool 6 di Volleyball Nations League in programma nelle Filippine. Gli azzurri, settimi in classifica attualmente con 5 vittorie e 15 punti, affronteranno Brasile, Canada, Slovenia e Giappone alla ricerca di punti utili per restare tra le prime otto e conquistare il pass per le Finals di Danzica (19-23 luglio).

L’Italia si presenta nelle Filippine con il gruppo consolidato della week 2 con alcune variazioni, come l’ingresso di Sala e Piccinelli, all’esordio in Volleyball Nations League per questa stagione, il primo al suo esordio assoluto internazionale. Con questo esordio, salgono a sei gli atleti che hanno vestito l’azzurro della seniores perla prima volta in una competizione ufficiale in questa stagione: Sanguinetti, Rinaldi e Porro (week 1), Caneschi, Magalini (week 2), Sala (week 3) a conferma di quanto dichiarato dal Commissario Tecnico De Giorgi ad inizio stagione. Si comunica che per motivi personali il libero azzurro Fabio Balaso sta rientrando in Italia in queste ore, al suo posto è in arrivo Leonardo Scanferla.

La FIVB ha inoltre comunicato che non saranno considerate le gare giocate nella week 3 dall’Iran, e da tutte le sue avversarie, ai fini dell’aggiornamento del Ranking mondiale, in seguito all’indisponibilità da parte di alcuni giocatori della squadra iraniana a prender parte alla pool 5, per la mancata concessione del visto per poter accedere negli Stati Uniti.

Tutte le gare della Volleyball Nations League saranno visibili sui canali SKY e su Volleyball World TV.

LE PAROLE DEL TECNICO FERDINANDO DE GIORGI-

« Settimana calda, afosa, qui nelle Filippine, ma il campo di gara oltre che essere fresco è anche molto bello e sicuramente regalerà una bella cornice alle gare di questa settimana. Siam o pronti ad affrontare questa settimana decisiva in ottica Finals, avremo partite molto impegnative. Saranno partite dal punto di vista agonistico e tecnico importanti, ma posso dire che siamo pronti a scendere in campo. Abbiamo confermato buona parte del gruppo della week 2 per dare continuità di gioco, a questi si sono aggiunti altri ragazzi, come già detto stiamo cercando di dare opportunità a tutti i 30 del listone. Questo torneo, oltre essere di alto livello, è molto lungo e permette di inserire in gruppo ragazzi interessanti come abbiamo fatto noi con atleti che sicuramente possono rappresentare un futuro importante. Scenderemo in campo cercando i pensare una gara alla volta, senza fare conti e cercando di restare concentrati. Ogni partita ha un suo perché, sia dal punto di vista tecnico che della classifica. Dovremo migliorare i nostri meccanismi, la qualità, la determinazione per chiudere alcuni punti, e tutto questo dovremo far lo dalla prima partita ».

I 14 AZZURRI NELLE FILIPPINE-

Giovanni Sanguinetti, Leonardo Scanferla, Yuri Romanò, Simone Giannelli, Leandro Mosca, Tommaso Rinaldi, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Lorenzo Sala, Alessandro Piccinelli.

I PRECEDENTI CON LE AVVERSARIE DELLA POOL 6 (VINTE, PERSE, TOTALI)-



Brasile 36v 57p 93tot

Canada 27v 5p 32tot

Giappone 39v 22p 61tot

Slovenia 7v 4p 11tot

LA CLASSIFICA-

1. Giappone 8 (22), 2. USA 7 (21), 3. Brasile 6 (19), 4. Slovenia 6 (18), 5. Polonia 6 (14), 6. Argentina 5 (16), 7. Italia 5 (15), 8. Olanda 4 (14), 9. Serbia 4 (11), 10. Francia 3 (9), 11. Iran 2 (8), 12. Cuba 2 (5), 13. Canada 2 (5), 14. Cina 2 (5), 15. Bulgaria 1 (6), 16. Germania 1 (4).