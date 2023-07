VNL: una sontuosa Italia batte il Brasile in quattro set

PASAY CITY (FILIPPINE)- Una scintillante Italia esordisce con una bella vittoria sul Brasile nella Pool 6 di Volleyball Nations League che è iniziata oggi a Pasay City nelle Filippine. Gli azzurri di De Giorgi hanno saputo reagire ad un inizio non brillantissimo ed imporsi 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21) ai carioca. Dopo aver perso il primo set ai vantaggi Romanò e compagni hanno decisamente preso in mano le redini della partita, hanno dominato il secondo e terzo parziale mentre nel quarto, pur dovendo lottare, hanno chiuso i conti conquistando tre punti di fondamentale importanza in ottica qualificazione alle Finals . Buona la prova di gruppo tra gli azzurri che salgono così a quota sei vittorie con 18 punti. Nella vittoria azzurra i 20 punti di Romanò, best scorer, i 18 punti di Michieletto e i 7 muri di squadra hanno fatto la differenza.

Domani giornata di pausa, che sarà dedicata al lavoro in palestra e allo studio delle prossime avversarie, si torna in campo giovedì 6 luglio alle 9 italiane con il Canada per proseguire sulla scia della vittoria di oggi col Brasile.

L’Italia scende in campo con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto gli schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Piccinelli libero. Fase di studio nei primi scambi con Russo che mette a terra l’ace del 4-2 con una palla corta. Il Brasile riaggancia l’Italia, il block out di Lavia vale il 6-6. Romanò scalda il braccio, suo l’attacco che vale l’8-8. Squadre avanti a braccetto fino a metà set, il primo tempo di Lucas vale il 13-13. Il Brasile prova a staccarsi, il muro di Flavio porta i verdeoro avanti 17-15. L’ace di Honorato su Lavia porta il Brasile sul 20-17, quello di Romanò riavvicina l’Italia sul 20-19. Galassi a muro pareggia i conti 21-21. Il Brasile chiude il primo set col punteggio di 25-23.

L’Italia torna in campo con lo stesso 6+1 del primo set. L’attacco vincente di Lucarelli dal seconda linea vale il 2-0. Sempre Lucarelli, al servizio, firma il 4-0. Il Brasile cerca di imporre il proprio ritmo forzando al servizio e in attacco 6-2. L’Italia recupera punti e si avvicina al Brasile col turno al servizio di Michieletto 7-6. Il tentativo di rimonta riesce sull’11-11 con gli azzurri bravi a portarsi subito sopra 13-11. L’Italia prende il largo, complice qualche errore in attacco del Brasile, 18-13. Staffetta tra Piccinelli e Scanferla nel corso del set tra ricezione e difesa. Cambio di diagonale per il Brasile con l’Italia avanti 19-15. Il doppio cambio porta frutti in casa Brasile, Roque mette a terra il punto numero 17 a due lunghezze dall’Italia. Il muro di Galassi mette al sicuro l’Italia dall’avanzata brasiliana, 21-17. L’Italia guadagna il suo primo set point sul 24-19, chiudendo sul 25-20 col block out di Michieletto.

L’Italia parte bene nel terzo set, l’ace di Galassi porta avanti gli azzurri 3-2. L’Italia mantiene il vantaggio nella prima parte di set portandosi sul +3 sul 10-7 che diventa +5 sul 14-9. Lavia vincente da seconda linea, l’Italia mantiene il suo vantaggio 15-10. Il Brasile, con Cachopa in campo, non riesce a tenere la scia dell’Italia che si porta sul 19-11. L’Italia prende il largo Galassi mette a terra il 23-13, set chiuso sul 25-15 finale.

Nel quarto set De Giorgi conferma il 6+1 dei precedenti, avvio super dell’Italia che si porta subito avanti 4-2. L’ace di Romanò porta gli azzurri sul 6-3. Lucarelli passa in attacco e trova la parità 6-6 e si porta avanti ma l’Italia ritrova il vantaggio sul 11-10, l’ace di Michieletto vale il 12-10. Il set prosegue punto a punto 17-17. Sul finale di set l’Italia trova il distacco, 23-20. L’errore di Judson al servizio consegna all’Italia tre palle match, a chiudere ci pensa Lavia per il conclusivo 25-21.

Simone Giannelli (Italia)- « Abbiamo perso il primo set, forse abbiamo sbagliato qualche battuta di troppo, poi abbiamo preso le misure, abbiamo tenuto bene in ricezione, anche io ho cambiato qualcosa nella gestione del gioco e siamo andati meglio. Questa vittoria fa punti, morale, tutto bello ma non dobbiamo perdere il focus sul nostro obiettivo, andare fino alla fine di questa competizione e mettere ogni giorno un mattoncino alzando il nostro livello individuale e di squadra. Dopo la Polonia abbiamo analizzato e capito che abbiamo fatto qualcosa che non ci era piaciuto, stasera abbiamo messo diverse cose a posto ma è un processo che va avanti il nostro. Domani rifiateremo, viaggio e caldo sicuramente non aiutano, lavoreremo e studieremo domani ma per la testa un giorno di pausa fa bene. Avremo tre partite toste, a partire dal Canada. Step by step, andiamo avanti, una partita alla volta ».

ITALIA - BRASILE 3-1 ( 23-25, 25-20, 25-15, 25-21)

ITALIA : Michieletto 18, Giannelli 3, Galassi 11, Lavia 10, Romanò 20, Russo 6, Piccinelli (L), Scanferla (L). N.e. Sbertoli, Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca, Sala. All. De Giorgi .

BRASILE : Bruno 1, Honorato 15, Lucas 5, Lucarelli 10, Alan 9, Flavio 10, Thales (L), Otàvio 1, Adriano 0, Vaccari 0, Fernando 0, Maique (L), Roque 8, Judson 6, All. Dal Zotto.

ARBITRI: Simonovic Vladimir (SUI), Fernandez Fuentes David (ESP)

Durata set: 22’, 30’, 22’, 24’ Tot: 98’

GLI IMPEGNI DELL’ITALIA NELLA WEEK 3 DI VNL IN ORDINE CRONOLOGICO (ORARI ITALIANI)-

06/07/2023

Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 09:00 Italia - Canada

07/07/2023

Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 09:00 Italia – Slovenia

08/07/2023

Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 13:00 Italia - Giappone

IL PROGRAMMA DELLA WEEK 3 (ORARI ITALIANI)-

Pool 5 – Anaheim (USA)

04/07/2023

ore 20:00 Argentina - Serbia

ore 23:30 Iran – Francia

06/07/2023

ore 00:00 Germania - Bulgaria

ore 03:30 USA – Cuba

07/07/2023

ore 00:00 Serbia - Cuba

ore 03:30 Bulgaria – Iran

08/07/2023

ore 00:00 Cuba - Germania

ore 03:30 USA - Argentina

ore 20:30 Bulgaria – Serbia

09/07/2023

ore 00:00 Argentina - Iran

ore 03:30 USA - Francia

ore 20:30 Cuba – Iran

10/07/2023

ore 00:00 Francia - Germania

ore 03:30 USA – Bulgaria

Pool 6 – Pasay City (Filippine)

04/07/2023

Italia – Brasile 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21)

ore 13:00 Giappone – Cina

05/07/2023

ore 09:00 Canada - Olanda

ore 13:00 Polonia – Slovenia

06/07/2023

ore 05:00 Brasile - Olanda

ore 09:00 Italia - Canada

ore 13:00 Cina – Slovenia

07/07/2023

ore 05:00 Polonia - Brasile

ore 09:00 Italia - Slovenia

ore 13:00 Giappone – Olanda

08/07/2023

ore 05:00 Brasile - Cina

ore 09:00 Polonia - Canada

ore 13:00 Italia - Giappone

09/07/2023

ore 05:00 Cina - Canada

ore 09:00 Slovenia - Olanda

ore 13:00 Giappone – Polonia